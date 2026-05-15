باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که انتظار میرود پس از برگزاری گفتوگوهایی بین هیئتی از دولت لبنان و یک هیئت صهیونیست، امروز (جمعه) آمریکا بیانیهای صادر کرده و تمدید آتشبس در لبنان را اعلام کند.
همچنین گفته شده که احتمالا در این بیانیه، قصد طرفها برای ادامه مذاکرات نیز اعلام خواهد شد.
روز گذشته، دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن و در آستانه پایان توافق آتشبس میان دو طرف آغاز شد.
رویترز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که این گفتوگوها حوالی ساعت ۹ صبح به وقت محلی در مقر وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شده و قرار است به مدت دو روز ادامه یابد.
به نوشته روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، «یحیئیل لایتر» سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا به همراه «عمیحای لوین» نمایندهای از شورای امنیت داخلی این رژیم، نمایندگان طرف صهیونیستی هستند. در مقابل، هیئت لبنانی شامل «ندی حماده معوض» سفیر لبنان در واشنگتن و «سیمون کرم» وابسته نظامی و دیپلماتیک است که بر اساس بیانیه ریاستجمهوری لبنان، ریاست این هیئت را بر عهده دارد.
نمایندگان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان پیش از این مذاکراتی را در ۱۴ و ۲۳ آوریل (۲۵ فروردین و ۳ اردیبهشت) برگزار کرده و آتشبسی را اعلام کرده بودند که روز یکشنبه به پایان میرسد.
با این حال طی هفتههای گذشته علیرغم اعلام آتشبس، حملات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داشته است. روز چهارشنبه، در پی حمله پهپادهای اسرائیلی به خودروهایی در جنوب لبنان، هشت نفر به شهادت رسیدند که دو نفر آنها کودک بودند. این افراد به سمت پایتخت در حال حرکت بودند. در همین حال، ۹ نفر دیگر در حملاتی در نقاط دیگر لبنان به شهادت رسیدند. روز پنجشنبه نیز رژیم صهیونیستی به حملات خود ادامه داد و دستور تخلیه اجباری بیشتری را برای شهرهایی در دره بقاع شرقی و جنوب لبنان صادر کرد.
پیش از این، شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزبالله لبنان هشدار داده بود که دولت لبنان به «سراب مذاکرات با اسرائیل» دل نبندد.
منبع: تایمز اسرائیل