باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام و المسلمین عادل حاجی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با تشریح «سنت‌های الهی» و نسبت آن با انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران، اظهار کرد: سرنوشت ملت‌ها بر اساس قوانین تغییرناپذیر الهی و تلاش و مجاهدت خودشان رقم می‌خورد.

او با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنْفُسِهِمْ» گفت: سنت‌های الهی یعنی قواعد حاکم بر نظام عالم هستی؛ بخشی از این سنت‌ها عام و فراگیر است و همه انسان‌ها را شامل می‌شود و بخشی دیگر، سنت‌های مشروط است که به رفتار و مجاهدت بندگان گره خورده است. اگر ملتی اهل تلاش، جهاد، ایستادگی و تبعیت از قوانین الهی باشد، خداوند راه‌ها را به روی او می‌گشاید.

حاجی‌پور با تبیین سنت امتحان الهی افزود: امتحان الهی مخصوص گروه خاصی نیست؛ همه انسان‌ها و همه امت‌ها، بی‌استثنا، در پیشگاه خداوند آزموده می‌شوند، گرچه شکل امتحان‌ها متناسب با استعداد‌ها و شرایط جوامع متفاوت است.

او با تأکید بر اینکه ثمره تلاش انسان، فارغ از مسلمان یا غیرمسلمان بودن، در زندگی دنیوی او آثار روشن دارد تصریح کرد: خداوند وعده داده است که «لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى»؛ هر کس سعی و اراده و ایستادگی خود را به میدان بیاورد، بر سر سفره تلاش خود می‌نشیند و از آرامش و آسایش بهره‌مند می‌شود.

حاجی‌پور سپس با پیوند دادن این سنت‌ها به حرکت تاریخی امت اسلامی گفت: ملت عزیز ایران در امتداد نزدیک به پنجاه سال از عمر انقلاب، در بستر همین سنت‌های الهی رشد کرده و امروز به این افتخار می‌بالد که خداوند به نصرت دین خود به دست این ملت همت گماشته است.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به ریشه‌های تاریخی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بذر «شجره طیبه» انقلاب، در کنار زمزم به دست پیامبر اعظم (ص) کاشته شد؛ این بذر در طول تاریخ، زیر فشار‌ها و انحراف‌ها قرار گرفت، اما خاموش نشد تا سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در قامت انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست و به دست ملت بزرگ ایران «جمهوری اسلامی» نام گرفت.

به گفته حاجی‌پور، جمهوری اسلامی همان شجره طیبه‌ای است که قرآن کریم در سوره ابراهیم توصیف می‌کند؛ درختی با ریشه‌ای ثابت در زمین و شاخه‌هایی سر به آسمان: «أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ». او افزود: امروز این شجره طیبه، با وجود همه طوفان‌ها، تحریم‌ها و فشارها، به بلوغ و رشد رسیده و میوه‌های خود را در اختیار ملت‌های مختلف جهان گذاشته است.

حاجی‌پور با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب درباره فرو ریختن «ابهت پوشالی آمریکا» گفت: بزرگ‌ترین خدمتی که ملت ایران با انقلاب و ایستادگی خود به ملت‌های مستضعف جهان کرد، این بود که هیمنه ابرقدرتی آمریکا را شکست و چهره واقعی این نظام سلطه‌گر را عریان ساخت. امروز خود رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی اعتراف می‌کنند که آمریکا نسبت به گذشته ضعیف‌تر و گرفتار بحرانی بی‌سابقه در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است.

رئیس نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جماعات فارس این تحولات را مصداق روشن سنت الهی «سقوط فرعون‌ها در اوج قدرت» دانست و خطاب به مردم گفت: این نعمت بزرگ را باید شناخت و شکرگزار بود؛ خداوند در قرآن وعده داده است: «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»؛ اگر شکر نعمت را به جا آوریم، بر عزت و پیروزی ما خواهد افزود.

حاجی‌پور با تأکید بر ضرورت حفظ بیداری، بصیرت، وحدت و انسجام ملی افزود: نصرت نهایی الهی در سایه حفظ همین وحدت مقدس و حضور مؤمنانه مردم در صحنه محقق می‌شود.

او با استناد به آیه «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» خاطرنشان کرد: اگر ایمان و روحیه مجاهدت روز‌های نخست انقلاب در میان ما زنده بماند، پیروزی نهایی و فتح قله‌های بزرگ، تضمین‌شده است.

امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، از ملت ایران به‌ویژه بانوان تجلیل کرد و گفت: زنان و دختران مؤمن و مجاهد ایرانی، پیش از آنکه «یک جنس» باشند، صاحب هویتی بیدار، استوار و روشن هستند و هویت حقیقی خود را در این میدان به رخ جهان کشیده‌اند. این زن ایرانی است که الگوی خود را از حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) گرفته و در برابر «تمدن تاریک غرب» ایستاده است.

حاجی‌پور با گرامیداشت یاد و نام آیت‌الله شهید سیدابراهیم رئیسی، او را «دولتمردی صادق، انقلابی و خستگی‌ناپذیر» توصیف کرد و با نقل از رهبر انقلاب گفت: شهید رئیسی دل خاشع در برابر خدا، زبان ذاکر و صادق در میان مردم و عمل خستگی‌ناپذیر در خدمت به نظام و ملت داشت و از این رو، الگوی ارزشمندی برای مدیران و مسئولان کشور است؛ هرچند قدر او آن‌گونه که باید شناخته نشد.

او با اشاره به سالروز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س)، ازدواج را سنت حسنه نبوی و کانون شکل‌گیری «حیات طیبه» در خانواده دانست و بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد و افزود: مسئولان موظف‌اند موانع را بردارند و زمینه‌های ازدواج آسان و پایدار را فراهم کنند؛ در عین حال جوانان باید بدانند خداوند زندگی کسانی را که برای رضای او ازدواج می‌کنند، تحت عنایت و ضمانت خود می‌گیرد.

حاجی‌پور در بخش پایانی سخنانش توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره «مواسات و هم‌افزایی اجتماعی» را یادآور شد و گفت: امروز بیش از هر زمان نیاز داریم هوای یکدیگر را داشته باشیم؛ در عرصه علمی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی. معلمان می‌توانند حتی خارج از مدرسه، در مسجد و محافل مردمی، برای کمک به دانش‌آموزان کلاس بگذارند؛ این خود نوعی مواسات علمی است.

او با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات مسکن، از مالکان خواست در ایام جابه‌جایی‌ها هوای مستأجران را داشته باشند و افزود: انفاق، کمک به نیازمندان و دستگیری از ضعیفان، شرط رسیدن جامعه به «قله خیر و برّ» است؛ چنان‌که قرآن فرموده است: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبّونَ».

حاجی‌پور با یادآوری کلام امام حسین (ع) که فرمود «حاجات مردم به سوی شما از نعمت‌های خداست»، تأکید کرد: نباید از خدمت به مردم خسته شد؛ این راه، همان راه پیامبران، اهل‌بیت (ع) و صراط مستقیم الهی است.

رئیس نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جماعات فارس در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، استواری رهبر معظم انقلاب، اعتلای ملت ایران، فراهم شدن زمینه ازدواج و اشتغال جوانان و نابودی نظام سلطه و مستکبران جهان، سخنان خود را به پایان رساند.