باشگاه خبرنگاران جوان - شهر اردکان سپیدان با تکیه بر ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و اجتماعی خود در مسیر مرحلهای تازه از توسعه شهری قرار گرفته است؛ مسیری که بر حفظ بافتهای تاریخی، تقویت مراکز محله و پیوند بازآفرینی شهری با اقتصاد گردشگری تمرکز دارد.
در جریان سفر عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به همراه مجید روستا عضو هیئتمدیره این شرکت به شهر اردکان استان فارس، روند اجرای پروژههای بازآفرینی شهری، احیای بافت تاریخی و توسعه مراکز محله بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، عبدالمطلب رهنما شهردار اردکان و علی علیزاده فرماندار شهرستان سپیدان نیز حضور داشتند و در بازدیدهای میدانی و نشستهای تخصصی، اقدامات انجامشده، ظرفیتهای مغفولمانده و چالشهای پیشروی این حوزه را تشریح کردند. نشست جمعبندی این سفر نیز با حضور مسئولان در شهرداری اردکان برگزار شد.
گلپایگانی در این نشست با تأکید بر اهمیت همافزایی میان مدیریت شهری، نماینده مجلس و فرمانداری اظهار کرد: تجربه اردکان نشان میدهد هرجا اراده محلی، مطالبه مردمی و حمایت ملی در کنار هم قرار گیرد، فرآیند بازآفرینی شهری شتاب میگیرد.
او با اشاره به ظرفیت گردشگری این شهر افزود: اردکان با جمعیتی حدود ۱۶ هزار نفر و میزبانی سالانه نزدیک به پنج میلیون گردشگر، نمونهای کمنظیر از ظرفیت گردشگری در مقیاس یک شهر کوچک است و این ظرفیت زمانی به توسعه پایدار تبدیل میشود که زیرساختهای شهری و بافتهای تاریخی آن بهصورت هدفمند احیا شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه چهار محله تاریخی اردکان همچنان ساختار اجتماعی و هویتی خود را حفظ کردهاند، گفت: هر یک از این محلات دارای آبانبار، حمام، بازارچه و امامزاده مستقل هستند که این ساختار یک سرمایه اجتماعی ارزشمند به شمار میرود و باید حفظ و تقویت شود.
به گفته او، بازآفرینی در اردکان به معنای تخریب و نوسازی صرف نیست، بلکه احیای هویت تاریخی و ارتقای شأن اجتماعی محلات را دنبال میکند.
گلپایگانی در ادامه به پروژه احیای آبانبار تاریخی محله ملا اشاره کرد و افزود: تبدیل این آبانبار به موزه مردمشناسی با حفظ جریان آب، اقدامی نمادین و راهبردی است؛ چراکه آب در این منطقه بخشی از حافظه تاریخی و زیست اجتماعی مردم بوده است.
او، همچنین از طراحی و اجرای چهار مرکز توسعه محله در اردکان بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامه بازآفرینی نام برد و گفت: این مراکز میتوانند به کانون تعاملات اجتماعی، فعالیتهای فرهنگی و رونق اقتصادی محلی تبدیل شوند و با مشارکت مردم، احساس تعلق اجتماعی را تقویت کنند.
در جریان این سفر، علاوه بر بررسی پروژههای مرتبط با بافت تاریخی و سنگفرش معابر، روند احیای مجموعه تاریخی بومگردی سپیدان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مجموعه متعلق به دوره پهلوی اول است که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتباری حدود ۷۰۰ میلیارد ریال در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین بوتیکهتلهای جنوب کشور است.
گلپایگانی در پایان تأکید کرد: مدل توسعه اردکان بر تلفیق ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استوار است و در صورت تقویت مشارکت مردمی و انسجام مدیریتی، این شهر میتواند به الگوی موفق بازآفرینی گردشگرمحور در جنوب کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن حفظ گذشته، سرمایه ساخت آینده خواهد بود.
منبع: راه و شهرسازی