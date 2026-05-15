بررسی آمار تأمین انرژی برق صنایع سیمان نشان می‌دهد از ابتدای اردیبهشت سال جاری، میزان برق تحویلی به این صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۸ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی آمار تأمین انرژی صنایع سیمان نشان می‌دهد از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، میزان برق تحویلی به این صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که پس از آغاز ایام آتش‌بس در کشور (۱۹ فروردین)، تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه، صنایع سیمان حدود ۲۸ درصد انرژی برق بیشتری نسبت به ایام جنگ رمضان دریافت کرده‌اند. 

این افزایش نشان‌دهنده آن است که وزارت نیرو با در نظر گرفتن اهمیت تولید پایدار در بخش صنعت، تأمین انرژی مورد نیاز صنایع را در اولویت قرار داده و در این بازه، این صنایع به‌طور متوسط هم‌تراز دوران پیش از جنگ از شبکه برق کشور انرژی برق دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده بازگشت به وضعیت عادی در این مشترکین است.

بر اساس این آمار، روند تأمین برق واحد‌های صنعت سیمان در وضعیت عادی بوده و میزان انرژی تحویلی به این صنعت از ۱۹ اردیبهشت ماه تاکنون نیز تنها ۲ درصد کمتر از ۱۹ روز ابتدایی اردیبهشت ماه بوده است.

فعالان صنعت معتقدند تداوم این روند می‌تواند به حفظ ثبات تولید و آرامش بازار سیمان در ماه‌های پیش‌رو کمک کند.

منبع: شرکت مدیریت شبکه برق ایران

برچسب ها: صنعت سیمان ، برق
خبرهای مرتبط
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
خوزستان در چنگال گرما و ضعف زیرساخت؛ تابستان امسال هم با بحران برق همراه است؟
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
به سمت ناترازی مثبت در برق می‌رویم+ فیلم
تقابل میان برنج و برق؛ وقتی کشت شالی چراغ‌های خوزستان را خاموش می کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور