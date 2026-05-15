باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی آمار تأمین انرژی صنایع سیمان نشان میدهد از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، میزان برق تحویلی به این صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که پس از آغاز ایام آتشبس در کشور (۱۹ فروردین)، تا ۲۴ اردیبهشتماه، صنایع سیمان حدود ۲۸ درصد انرژی برق بیشتری نسبت به ایام جنگ رمضان دریافت کردهاند.
این افزایش نشاندهنده آن است که وزارت نیرو با در نظر گرفتن اهمیت تولید پایدار در بخش صنعت، تأمین انرژی مورد نیاز صنایع را در اولویت قرار داده و در این بازه، این صنایع بهطور متوسط همتراز دوران پیش از جنگ از شبکه برق کشور انرژی برق دریافت کردهاند که نشاندهنده بازگشت به وضعیت عادی در این مشترکین است.
بر اساس این آمار، روند تأمین برق واحدهای صنعت سیمان در وضعیت عادی بوده و میزان انرژی تحویلی به این صنعت از ۱۹ اردیبهشت ماه تاکنون نیز تنها ۲ درصد کمتر از ۱۹ روز ابتدایی اردیبهشت ماه بوده است.
فعالان صنعت معتقدند تداوم این روند میتواند به حفظ ثبات تولید و آرامش بازار سیمان در ماههای پیشرو کمک کند.
منبع: شرکت مدیریت شبکه برق ایران