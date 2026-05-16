باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمّد جواد بگی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان با اشاره به نقش مهم شهرک‌های صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: به دلیل این که شهرک‌های صنعتی، زیرساخت لازم را برای استقرار صنعت‌گران فراهم می‌کنند و با توجه به این که در شهرک‌های تخصصی، زنجیره ارزش به معنای واقعی اجرا می‌شود. یعنی مواد خام و نیمه‌خام که قرار است به صورت فرآوری‌نشده به خارج از کشور صادر شوند در این کارخانه‌ها به عنوان صنایع کوچک و متوسط فرآوری شده و به محصول نهایی تبدیل می‌شوند.

بگی ادامه داد: خوشبختانه، در استان اصفهان حدود ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط فعال داریم که اشتغال بیش از ۱۶۰ هزارنفر را برعهده دارند و انواع محصولات فلزی، پلیمری، نساجی، صنایع غذایی - دارویی و... را تولید می‌کنند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: ما یک حلقه اصلی میان صنایع بالادست و صنایع مادر و بازار مصرف هستیم که در این زنجیره، نقش تولید مواد واسطه و محصول نهایی را ایفا می‌کنیم.

بگی گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما تأمین انرژی بوده است و با تدابیر استاندار، در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رشد زیادی داشته‌ایم که اصفهان، استان اول این حوزه در کشور است و با جلسات تخصصی که با توزیع برق و برق منطقه‌ای داشته‌ایم برنامه‌ریزی کرده‌ایم برای این که قطع برق در شهرک‌های صنعتی از پیش اعلام‌شده انجام شود و روز‌های تعطیل صنعت‌گران به روز‌های قطعی برق انتقال پیدا کنند تا کاهش آن‌چنانی تولید نداشته باشیم و شرکت برق و صنعت‌گران با تفاهمی که داشته‌اند باعث شده‌اند کمترین خسارت را در حوزه تولید داشته باشیم.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان افزود: در سال گذشته، حدود ۲۰ روز تا یک ماه با چالش روبه‌رو بودیم که ان‌شاءالله، امسال مدیریت شود و صنعت‌گرانی که خودشان مدیریت بار و بهینه‌سازی مصرف را انجام می‌دهند با انجام این کار، اقداماتی کنند که امسال به خوبی از این چالش عبور کنیم.