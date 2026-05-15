باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس گفت: این اقدام در راستای تقویت بنیان خانواده، کمک به تأمین مسکن جوانان و ایجاد انگیزه برای ماندگاری روستاییان در محل سکونت پدری و اجدادی خود انجام گرفته است.
مهندس صابری افزود: در سال گذشته نیز حدود ۵۰۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی در روستاهای شهرستان گنبدکاووس به مشمولان قانون جوانی جمعیت واگذار شد که بخشی از برنامه ملی دولت برای تسهیل و ترویج امر مقدس ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده به شمار میرود.
وی از دیگر اهداف این طرح، امیدآفرینی، تقویت جریان زندگی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها عنوان و تأکید کرد: اجرای مستمر چنین اقداماتی نقش مهمی در پویایی جمعیت و توسعه پایدار مناطق روستایی ایفا میکند.
لازم به ذکر است اجرای این طرح بخشی از رویکرد کلان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای تحقق سیاستهای جمعیتی کشور و توسعه عدالتمحور مناطق کمتر برخوردار است.