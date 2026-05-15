وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری در دهلی‌نو گفت: تنگه هرمز همچنان باز است به جز برای کشور‌هایی که با ما در جنگ بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در یک نشست خبری در سفارت ایران در هند گفت: کسانی که می‌خواهند از این تنگه عبور کنند باید با ما هماهنگ کنند و ما آنها را برای گذر امن راهنمایی و کمک می‌کنیم.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما و هند نگرانی‌های مشترکی داریم، در مورد وضعیت تنگه هرمز باید بگویم که ارتباط با این موضوع پیچیدگی‌های وجود دارد و ما تلاش داریم که گذر امن برای کشتی‌ها و شناور‌ها در این منطقه تامین شود و زمانی که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به پایان برسد این اقدام شدنی خواهد بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط ایران و هند و دیدار‌هایی که روز گذشته با مقامات هند از جمله نخست وزیر این کشور در حاشیه اجلاس بریکس داشته است، تاکید کرد: من روز گذشته با آقای مودی دیدار کردم و ما در مورد همه چیز از جمله در مورد تنگه هرمز و وضعیت جاری در منطقه صحبت کردیم.

عراقچی همچنین گفت: هند از دیرباز خریدار نفت ایران بوده است ولی مدتی به خاطر تحریم‌ها این موضوع متوقف شده بود.

وی با بیان اینکه ما مایل هستیم مبادلات خود را با هند گسترش دهیم، ادامه داد: شما به پیامد‌های تحریم‌هایی که علیه کشور‌های مختلف به اجرا گذاشته می‌شود آگاه هستید تحریم‌ها باید برداشته شوند تا همکاری‌های ما به هند به شکل سابق خود برگردد.

عراقچی ادامه داد: ما در گذشته نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار مبادلات تجاری با هند داشتیم اکنون نیز ایران و هند مبادلات تجاری خوبی دارند و این ظرفیت وجود دارد که هرچه بیشتر گسترش پیدا کند، ما علاقمند هستیم که روابط دو کشور به حجم قبلی بازگردد و به محض اینکه تحریم‌ها برداشته شود زمینه برای این تحقق این موضوع وجود دارد.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: تنگه هرمز ، عراقچی
خبرهای مرتبط
واکنش عراقچی به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا؛ همه اینها قابل اجتناب بود
تاکید عراقچی بر وظیفه تاریخی ایران به‌عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز
عراقچی: آمریکایی‌ها نمی‌توانند از طریق اقدامات نظامی به اهداف خود برسند
ترامپ: واشنگتن و پکن درباره ایران احساس مشابهی دارند
تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی تریلیون‌ها بایت داده + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چی شد؟ مگه قرار نبود از همه کشتی ها عوارض گرفته بشه؟
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیشکی عوارض نمیده
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخست‌وزیر ژاپن: با مجوز ایران، یک کشتی ژاپنی از تنگه هرمز عبور کرد
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ونس مدعی شد: در مذاکرات با ایران در حال پیشرفت هستیم/ و باز هم فقط دروغ است/ ۳۴۶۸ نفر در جنگ سوم تحمیلی شهید شدند در جنگ سوم تحمیلی ۳۴۶۸ شهید شده است سند تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
۳۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره در کار نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی ما دیگر از راه‌حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا حمایت نمی‌کنیم چون به خاطر که آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است. خیانت ها و جنایت های آمریکا علیه ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به آینده مذاکرات خوشبین نیستم باید برای یک جنگ طولانی آماده باشیم ایران باید خود را برای «یک درگیری طولانی‌مدت» آماده کند.
ایالات متحده به‌دنبال "تسلیم کامل" ایران است، نه مذاکره
غرب به‌دنبال "تسلیم کامل" ایران است، نه مذاکره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم وجنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا به‌دنبال تسلیم کامل» ایران است، نه مذاکره
آمریکا ظرف کمتر از ۹ ماه، دو بار زیر میز مذاکره هسته‌ای زده است. واشنگتن در اوایل سال گذشته و بار دیگر در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه)، مذاکرات را در میانه روند از بین برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مسئولان کشورما هم و باید از اشتباهات خود درس بگیرند دیگر با حیانتکاران و جنلیتکاران مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری نکنند
دولت وحشی کودک‌کش آمریکا جنایتکار در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما از رئیس قوه قضائیه آمریکا درخواست داریم که ترامپ را به ایران تحویل به دهد.
ترامپ در ترور سلیمانی، تجاوز و حمله به ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
ترامپ به عنوان جنایت جنگی باید در دادگاه ایران محاکمه و مجازات شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آژانس خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ریشه اصلی بحران هسته‌ای ایران، خروج یکجانبه واشنگتن از برجام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بعد از حمله آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران، گروسی خیانتکار اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تکرار ادعای ترامپ درباره تاسیسات هسته‌ای ایران، دخالت و مداخله در امور داخلی است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است ولی اما متأسفانه سران بی ادب اسرائیل جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
رئیس جمهور فرانسه جنایتکار در حالی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد می کند که ظاهرا فراموش کرده رژیم صهیونیستی جنایتکار با برخورداری از ده‌ها کلاهک هسته‌ای، هیچگونه نظارت بین‌المللی را برنمی‌تابد و با سوابق سیاهی از اشغالگری و تجاوز نظامی، مهمترین منبع تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگر هیچ گزینه و شرایط مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا وجود ندارد
مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است و هم عامل اصلی قتل عام مردم ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست مذاکره عراقچی و با آمریکا و اروپا و... خیانت به مردم ایران و کشور ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسانی که در داخل کشور به دنبال مذاکره با آمریکا و هم ترامپ جنایتکار بودن و هستند ولی اما متأسفانه امروز در مورد جنایت های آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کنند و سکوت اختیار کردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ آرزوهایش برای ایران را به گور می‌برد.
شبکه تروریستی اینتر نشنال آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه جنایت می کنند، آدم می کشند، بمباران می کنند، تجاوز می کنند، حمله می کنند، قتل‌عام می‌کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند
سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن این ملت را نخواهد داشت.
مشکلات و ناامنی‌های منطقه حاصل اقدامات همین جنایتکاران است که با بمباران مردم، زنان و کودکان، مرتکب نسل‌کشی می‌شوند اما ادعا می‌کنند که می‌خواهند برای مردم ایران دموکراسی بیاورند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواست دولت وحشی آمریکا جنایتکار این است که ایران تابع اسرائیل جنایتکار در منطقه باشد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناآارمی‌های اخیر ایران هیچ ارتباطی و ربطی به مشکلات معیشتی و تورم ندارد و 100 درصد فقط ترامپ، نتانیاهو و رضا ربع پهلوی عامل ناآارمی‌های اخیر در ایران هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما خواستار محکومیت و مجازات تمام اقدامات تروریستی هستیم که تروریست‌ها و حامیانش مرتکب شدند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار باید برای اقدامات خود در حمایت از تروریسم پاسخگو باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در پایگاه قطر با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار در باید پای میز مذاکره عمان و رم به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران حمله کرده است ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران تسلیم زورگویی آمریکا جنایتکار نمی‌شود ترامپ جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
غرب ۲۰ سال از «جزیره آدم‌خوارها» خبر داشت ولی سکوت کرد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نتانیاهو جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار از سال 2017 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران یک جنگ غیرقانونی و فاجعه‌بار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار بداند که این بار دیگر پایان جنگ به عهده او نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده است.
نتانیاهو جنایتکار بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
عربستان: نتانیاهو ترامپ را به جنگ کشاند
رئیس پیشین اطلاعات عربستان شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگویی با شبکه «سی‌ان‌ان» عنوان کرد که این «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل بود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را به جنگ با ایران قانع کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار هنوز هم و باز هم ضد علیه ایران تکرار می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حامیان اصلی تروریسم چه کسانی هستند؟ 1 - آمریکا جنایتکار و به همراه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنایتکار 2 - انگلیس جنایتکار 3 - فرانسه جنایتکار 4 - آلمان جنایتکار 5 - عربستان سعودی جنایتکار 6 - امارات جنایتکار 7 - ترکیه جنایتکار 8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار 9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه با حامیان اصلی تروریسم همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حامیان اصلی تروریست های داعش چه کسانی هستند؟ 1 - آمریکا جنایتکار و به همراه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنایتکار 2 - انگلیس جنایتکار 3 - فرانسه جنایتکار 4 - آلمان جنایتکار 5 - عربستان سعودی جنایتکار 6 - امارات جنایتکار 7 - ترکیه جنایتکار 8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار 9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه با حامیان اصلی تروریست های داعش همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم
اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای بسازیم تا الان ساخته بودیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی نمی‌تواند جلو ما را بگیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد
آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعتراف وزیر خارجه آمریکا به قدرت ایران در تنگه هرمز
وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که این کشور قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن فقط به تصمیم ایران وابسته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است.
نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حرف شعار ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.

سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک بحرین چه غلطی می کنند؟ به سران بحرین هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک بحرین را ترک کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
1 - عربستان سعودی در حمله به کشور ما شریک است.
2 - امارات در حمله به کشور ما شریک است.
3 - قطر در حمله به کشور ما شریک است.
4 - بحرین در حمله به کشور ما شریک است.
5 - کویت در حمله به کشور ما شریک است.
6 - اردن - در حمله به کشور ما شریک است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ انسانی نمی‌تواند ظلم علیه ملت فلسطین را بپذیرد و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی شریک چرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن، ایران و منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس رسما به مشارکت در جنگ علیه ایران اعتراف کرد
سفیر انگلیس در واشنگتن رسما به مشارکت کشورش در جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران اعتراف کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ قابل اعتماد نیست
واشنگتن نمی‌تواند با زبان تهدید با ایران صحبت کند.
نمی‌توان به ترامپ به دلیل رویکرد متناقض او در خصوص مذاکره و جنگ، اعتماد کرد.
به نظرم ایران، برخلاف روشی که در برخورد با ترامپ می‌بینیم، اهل هدر دادن وقت در مذاکرات با حرف‌های بی‌اساس و شایعه‌پراکنی نیست.
به شخصیت ترامپ و طرز فکر او و همچنین مواضع آمریکا در قبال مذاکرات نمی‌توان اعتماد کرد؛ در عوض، باید به موضع ایران و آنچه تهران اعلام می‌کند، توجه داشت.
ایران کشوری بزرگ و دارای قدرت نظامی است و واشنگتن نمی‌تواند با زبان تهدید با آن صحبت کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تنگه هرمز بدون توافق با ایران باز نخواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار پاسخگو شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا منتظر گورستانی از ناو‌ها و نیروهایش باشد
توانایی ایران در مقابله با دزدان دریایی کمتر از توانایی‌اش در غرق‌کردن ناو‌ها نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، نقض آتش‌بس است هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات‌، عربستان، قطر، بحرین، کویت و اردن در حال کمک به رژیم ترامپ و نتانیاهو در آماده‌سازی برای یک حمله علیه مردم ایران هستند. این یک خیانت بیش از حد است، مردم ایران نخواهند بخشید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر از خاک امارات علیه ایران اقدامی شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواسته آمریکا از ایران، غیرممکن است ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی، آماده هرگونه گفت‌وگو است اما به هیچ عنوان زیر بار زور نرفته است و نخواهد رفت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تل‌آویو ۴۰ هزار فلسطینی را در کرانه باختری آواره کرده است سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشان کاخ سفید کجا هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
پروژه «اسرائیل بزرگ» با حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی دنبال می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ملت ایران اگر در برابر دشمن هرگز سر خم نخواهد کرد پس مذاکره ایران با دشمن هم غلط و اشتباه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ با آمریکا و هم اسرائیل تمام نشده است و باید انتفام خون شهیدان از آمریکا و اسرائیل بگیریم
تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
سخنگوی وزارت کشور: آمادگی نیروهای مسلح از ابتدای جنگ رمضان بیشتر است
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
توافق ایران و پاکستان برای تسهیل در مبادلات تجاری
عارف: دوران مدیریت ساعتی گذشته است/ کشور به مسئولیت جهادی نیاز دارد
پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است
فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند
نگاهداری: دشمن بیشتر از تصرف خاک به تصرف ذهن‌ها فکر می‌کند
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
آخرین اخبار
فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
عارف: دوران مدیریت ساعتی گذشته است/ کشور به مسئولیت جهادی نیاز دارد
توافق ایران و پاکستان برای تسهیل در مبادلات تجاری
تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است
سخنگوی وزارت کشور: آمادگی نیروهای مسلح از ابتدای جنگ رمضان بیشتر است
نگاهداری: دشمن بیشتر از تصرف خاک به تصرف ذهن‌ها فکر می‌کند
پزشکیان خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان: از مواضع اخلاقی شما در برابر ایران قدردانی می‌کنم
ایروانی: وضعیت تنگه هرمز و پیامد‌های اقتصادی آن بر عهده آغازگران جنگ و شرکای آنهاست
هشدار ایران درخصوص تصویر جعلی آمریکا از حامیان قطعنامه تنگه هرمز
بقائی: تمدنی که از حل مسائل خودساخته ناتوان باشد، تمدنی منحط است
واکنش عراقچی به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا؛ همه اینها قابل اجتناب بود
زمین سِفتی به نام ایران؛ جنگ فرسایشی چگونه معادلات واشنگتن را به‌هم ریخت؟
بانک مرکزی سهمیه وام‌های اشتغال را ابلاغ کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ اردیبهشت
نگاه به آینده مردم ایران باعث جهش جمعیتی می‌شود
سرلشکر رضایی: قواعد نظم جدید جهان آمریکامحور نیست
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نکبت