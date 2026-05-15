باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در یک نشست خبری در سفارت ایران در هند گفت: کسانی که می‌خواهند از این تنگه عبور کنند باید با ما هماهنگ کنند و ما آنها را برای گذر امن راهنمایی و کمک می‌کنیم.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما و هند نگرانی‌های مشترکی داریم، در مورد وضعیت تنگه هرمز باید بگویم که ارتباط با این موضوع پیچیدگی‌های وجود دارد و ما تلاش داریم که گذر امن برای کشتی‌ها و شناور‌ها در این منطقه تامین شود و زمانی که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به پایان برسد این اقدام شدنی خواهد بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط ایران و هند و دیدار‌هایی که روز گذشته با مقامات هند از جمله نخست وزیر این کشور در حاشیه اجلاس بریکس داشته است، تاکید کرد: من روز گذشته با آقای مودی دیدار کردم و ما در مورد همه چیز از جمله در مورد تنگه هرمز و وضعیت جاری در منطقه صحبت کردیم.

عراقچی همچنین گفت: هند از دیرباز خریدار نفت ایران بوده است ولی مدتی به خاطر تحریم‌ها این موضوع متوقف شده بود.

وی با بیان اینکه ما مایل هستیم مبادلات خود را با هند گسترش دهیم، ادامه داد: شما به پیامد‌های تحریم‌هایی که علیه کشور‌های مختلف به اجرا گذاشته می‌شود آگاه هستید تحریم‌ها باید برداشته شوند تا همکاری‌های ما به هند به شکل سابق خود برگردد.

عراقچی ادامه داد: ما در گذشته نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار مبادلات تجاری با هند داشتیم اکنون نیز ایران و هند مبادلات تجاری خوبی دارند و این ظرفیت وجود دارد که هرچه بیشتر گسترش پیدا کند، ما علاقمند هستیم که روابط دو کشور به حجم قبلی بازگردد و به محض اینکه تحریم‌ها برداشته شود زمینه برای این تحقق این موضوع وجود دارد.

منبع: ایسنا