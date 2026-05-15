باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد صالحی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل درمورد جنگ تجاری آمریکا و چین گفت: بعد از روز دوم آوریل سال گذشته که رئیس‌جمهور آمریکا به روز آزادی نامگذاری کرد و بعد از گذشتن حدود ۱۲ ماه از این زمان، یک رکورد و سابقه‌ای از مواجهه‌ی ترامپ با چین را مشاهده می‌کنیم.

در ابتدا تحریم‌های ۲۰ و خرده‌ای درصدی، سپس ۱۴۰ و خرده‌ای درصدی انجام شد و پس از آن، چندین مرحله عقب‌نشینی توسط ترامپ صورت گرفت تا این که در حال حاضر، حدود ۲۳ درصد تعرفه‌های کالا‌های چینی است که به آمریکا می‌روند و این تعرفه، از عدد ۱۵۰ درصد فاصله معناداری دارد.

صالحی ادامه داد: طبق نظر موسسه «پیترسون»، تعرفه کالا‌های آمریکایی که به چین می‌آیند حدود ۳۲ درصد و یا کمتر از آن است. یعنی خروجی همه دعوای بزرگی که در جنگ تعرفه‌ای در میان چین و آمریکا شکل گرفت امروز، پیش‌روی جهانیان است و بر اساس نظر بسیاری از رسانه‌های اقتصادی، ترامپ با دست برتر به این سفر نرفت و دست برتر را رئیس‌جمهور چین داشت و یک جمله معروفی است که می‌گوید: چینی‌ها بیشتر، مرد عمل هستند تا سخنران. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی بیشتر دیده می‌شود تا عمل کردن.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: در سال ۲۰۱۸، بعد از سفری که ترامپ به چین داشت و عکس گرفته شد و اتفاق‌های مثبتی رخ داد، همه فکر می‌کردند که روابط چین و آمریکا وارد فاز جدیدی می‌شوند، امّا تعرفه‌های سنگین بر آلومینیوم و فولاد اعمال شد.

صالحی ادامه داد: اگر برتری‌هایی که دو کشور چین و آمریکا نسبت به یکدیگر دارند را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که چین در حوزه مواد معدنی کمیاب برتری‌هایی دارد و رشد اقتصادی با تکیه بر مصرف داخلی هم از دیگر برتری‌هایی چین است. زیرا این کشور یک و نیم میلیارد جمعیت دارد که اگر حتی در حد یکی دو درصد، مصرف را در جامعه خود تحریک کند، می‌تواند همه آثار ناشی از جنگ تعرفه‌ای که در میان خودش و آمریکا وجود داشته است را تحت تأثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: مجموع صادرات چین به آمریکا حدود یک و نیم تا ۳ درصد از GDP چین است. در نتیجه، اگر مصرف تا حد ۴-۳ درصد در چین افزایش پیدا کند، می‌تواند آن را پوشش دهد و امکان دارد محصولات کشاورزی آمریکا را در کوتاه‌مدت جایگزین کند. زیرا چینی‌ها همه زنجیره‌ی تولید را در داخل چین بومی‌سازی کرده‌اند و آمریکایی‌ها نمی‌توانند محصولاتی که از چین وارد می‌کنند را به سرعت جایگزین کنند و برتری‌هایی که آمریکا نسبت به چین دارد در حوزه فناوری‌های پیشرفته و AI هستند.

صالحی ادامه داد: در سفر دونالد ترامپ به چین، حتماً مذاکراتی درمورد ایران بوده است و دولت آمریکا انتظار دارد که چینی‌ها با ایرانی‌ها صحبت کنند تا کشورمان با دولت آمریکا راه بیاید و باید درنظر گرفت که چینی‌ها وتوی سنگینی در شورای امنیت داشتند و بعد از این که دولت آمریکا چند پالایشگاه کوچک را تحریم کرد دولت چین به سازمان‌های اقتصادی خود دستور داد که باید تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند.