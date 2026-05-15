یک کارشناس اقتصادی با اشاره به زوایای مختلف سفر ترامپ به چین تأکید کرد که در جریان دیدار مقام‌های دو کشور، ایران به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد کشور‌های دیگر نیز، محور گفت‌و‌گو‌ها بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد صالحی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل درمورد جنگ تجاری آمریکا و چین گفت: بعد از روز دوم آوریل سال گذشته که رئیس‌جمهور آمریکا به روز آزادی نامگذاری کرد و بعد از گذشتن حدود ۱۲ ماه از این زمان، یک رکورد و سابقه‌ای از مواجهه‌ی ترامپ با چین را مشاهده می‌کنیم. 

در ابتدا تحریم‌های ۲۰ و خرده‌ای درصدی، سپس ۱۴۰ و خرده‌ای درصدی انجام شد و پس از آن، چندین مرحله عقب‌نشینی توسط ترامپ صورت گرفت تا این که در حال حاضر، حدود ۲۳ درصد تعرفه‌های کالا‌های چینی است که به آمریکا می‌روند و این تعرفه، از عدد ۱۵۰ درصد فاصله معناداری دارد.

صالحی ادامه داد: طبق نظر موسسه «پیترسون»، تعرفه کالا‌های آمریکایی که به چین می‌آیند حدود ۳۲ درصد و یا کمتر از آن است. یعنی خروجی همه دعوای بزرگی که در جنگ تعرفه‌ای در میان چین و آمریکا شکل گرفت امروز، پیش‌روی جهانیان است و بر اساس نظر بسیاری از رسانه‌های اقتصادی، ترامپ با دست برتر به این سفر نرفت و دست برتر را رئیس‌جمهور چین داشت و یک جمله معروفی است که می‌گوید: چینی‌ها بیشتر، مرد عمل هستند تا سخنران. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی بیشتر دیده می‌شود تا عمل کردن.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: در سال ۲۰۱۸، بعد از سفری که ترامپ به چین داشت و عکس گرفته شد و اتفاق‌های مثبتی رخ داد، همه فکر می‌کردند که روابط چین و آمریکا وارد فاز جدیدی می‌شوند، امّا تعرفه‌های سنگین بر آلومینیوم و فولاد اعمال شد.

صالحی ادامه داد: اگر برتری‌هایی که دو کشور چین و آمریکا نسبت به یکدیگر دارند را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که چین در حوزه مواد معدنی کمیاب برتری‌هایی دارد و رشد اقتصادی با تکیه بر مصرف داخلی هم از دیگر برتری‌هایی چین است. زیرا این کشور یک و نیم میلیارد جمعیت دارد که اگر حتی در حد یکی دو درصد، مصرف را در جامعه خود تحریک کند، می‌تواند همه آثار ناشی از جنگ تعرفه‌ای که در میان خودش و آمریکا وجود داشته است را تحت تأثیر قرار دهد. 

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: مجموع صادرات چین به آمریکا حدود یک و نیم تا ۳ درصد از GDP چین است. در نتیجه، اگر مصرف تا حد ۴-۳ درصد در چین افزایش پیدا کند، می‌تواند آن را پوشش دهد و امکان دارد محصولات کشاورزی آمریکا را در کوتاه‌مدت جایگزین کند. زیرا چینی‌ها همه زنجیره‌ی تولید را در داخل چین بومی‌سازی کرده‌اند و آمریکایی‌ها نمی‌توانند محصولاتی که از چین وارد می‌کنند را به سرعت جایگزین کنند و برتری‌هایی که آمریکا نسبت به چین دارد در حوزه فناوری‌های پیشرفته و AI هستند. 

صالحی ادامه داد: در سفر دونالد ترامپ به چین، حتماً مذاکراتی درمورد ایران بوده است و دولت آمریکا انتظار دارد که چینی‌ها با ایرانی‌ها صحبت کنند تا کشورمان با دولت آمریکا راه بیاید و باید درنظر گرفت که چینی‌ها وتوی سنگینی در شورای امنیت داشتند و بعد از این که دولت آمریکا چند پالایشگاه کوچک را تحریم کرد دولت چین به سازمان‌های اقتصادی خود دستور داد که باید تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب!!!!
اونوقت کلید نجات اقتصاد ایران دست کیه ؟!؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کلید رفع مشکلات معیشتی مردم در دست کیست؟!
Iran (Islamic Republic of)
محسن ابراهیمی
۱۶:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر آمریکا به شاهراه و تمامی انرژی جهان مسلط میشد ، فاتحه چین بدون جنگ تمام بود ، قدر مقاومت خود را بیشتر بدانیم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کلید نجات اقتصاد خودمونم دست خودمون نیست چه برسه کلید اقتصاد جهان دستمون باشه. لطفا جلوی دلار ۱۸۱ هزار تومانی رو بگیرید کلید اقتصاد جهان پیشکش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ارزشمندترین پول دنیا رو داریم داداش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس کلید نجات اقتصاد ایران در دست کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟
