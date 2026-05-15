عضو شورای شهر شیراز گفت: بیش از ۱۶۰ نقطه برای ساماندهی و جانمایی مشاغل سیار در شیراز شناسایی شده است.

مسعود زارعی در نشست بررسی طرح نوین ساماندهی دست‌فروشی و رفع معضل سد معبر شامل بارفروشان، دست‌فروشان و اغذیه‌فروشان با اشاره به تجربه موفق ساماندهی بازار دروازه کازرون، بر اجرای برنامه‌ای منسجم، غیرقهری و مبتنی بر حفظ اشتغال تأکید و اظهار کرد: ساماندهی دست‌فروشان تنها با برخورد و اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست و باید همه ابعاد این مسئله به‌صورت هم‌زمان دیده شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز افزود: «طرح نوین ساماندهی» یک طرح قهری نیست و نگاه مدیریت شهری در این طرح، حفظ اشتغال مردم در کنار ایجاد نظم شهری است.

او یادآور شد که تجربه ساماندهی بازار پروتئین نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی و بدون تنش جدی به نتیجه رسید.

زارعی با تشریح ابعاد مختلف طرح گفت: اجرای موفق برنامه ساماندهی نیازمند چند ضلع اساسی است و بی‌توجهی به هر یک از آنها، نتیجه طرح را مخدوش می‌کند.

او نخستین ضلع را «زیرساخت» دانست و تأکید کرد: بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان اجرای هیچ طرح ساماندهی وجود ندارد. در دروازه کازرون نیز نخستین گام تعیین‌تکلیف زیرساخت‌ها و تکمیل بازارچه پروتئین بود که سال‌ها نیمه‌تمام مانده بود.

زارعی ضلع دوم را «اقناع افکار عمومی و ذی‌نفعان» عنوان کرد و گفت: بدون همراه‌سازی مردم، مدیران و فعالان این حوزه، هیچ طرحی ماندگار نخواهد شد.

او ضلع سوم را «انسجام تیم اجرایی» دانست و افزود: نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، شهرداری، نهاد‌های بهداشتی و سایر دستگاه‌ها باید هماهنگ و در یک مسیر حرکت کنند.

به گفته زارعی، تاکنون نزدیک به سه هزار نفر در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و زمین‌های مورد نیاز در حال تکمیل است.

او اراده مدیریتی را پنجمین ضلع طرح عنوان کرد و گفت: تشکیل یک قرارگاه مرکزی برای هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است تا اقدامات به‌صورت منسجم دنبال شود.

زارعی بر ضرورت برنامه زمان‌بندی‌شده تأکید کرد و گفت: طرح باید دارای فازبندی مشخص باشد تا اجرای آن قابل ارزیابی باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شیراز از انجام مطالعات گسترده در قالب «طرح نوین ساماندهی» خبر داد و گفت: مشاور تخصصی طرح بیش از ۱۶۰ نقطه را در سطح شهر شناسایی کرده است.

او افزود: بیش از ۵۰ نقطه متعلق به شهرداری است و برای سایر نقاط نیز مأموریت‌هایی جهت تملک، تهاتر یا توافقات لازم صادر شده است. در برخی موارد نیز شهرداری آمادگی خرید زمین یا جذب سرمایه‌گذار را دارد.

زارعی نقش مردم را در موفقیت طرح بسیار مهم دانست و گفت: ارتباط مستمر، اطلاع‌رسانی، نصب بنر و دریافت بازخورد مردمی ضروری است تا شهروندان در جریان اهداف طرح قرار گیرند.

او تصریح کرد: باید این حس در مردم ایجاد شود که ساماندهی به نفع همه شهروندان است.

زارعی از تشکیل قرارگاه هفتگی ساماندهی خبر داد و گفت: در این جلسات، وضعیت شهر و روند اجرای طرح به‌صورت مستمر بررسی و میزان پیشرفت اقدامات ارزیابی می‌شود.

او افزود: در این قرارگاه، مسائل شهری به‌عنوان صورت‌مسئله مطرح و روند حل آنها به‌صورت هفتگی دنبال خواهد شد.

زارعی در پایان تأکید کرد: طرح نوین ساماندهی زمانی موفق خواهد شد که همه اضلاع آن از زیرساخت و اقناع تا انسجام مدیریتی و مشارکت مردمی در کنار هم قرار گیرد و همه دستگاه‌ها با عزم جدی همکاری کنند.

منبع: شورای شهر شیراز