باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی در جمع نمازگزاران جمعه این هفته گفت: راه برداشتن توشه آخرت رعایت تقوای الهی است و باید همه زندگی در راستای رضایت خداوند باشد.



خطیب جمعه کرمان افزود: قرآن کریم با نگاه به گذشته درس‌های فراوانی برای ما دارد و یکی از این درس‌ها این است که زورگویان و طغیانگران همواره بر مظلومان حکومت میکردند و همه تلاش آنها این بوده که از تعداد طرفداران حق کم کنند.



وی ادامه داد: جباران، حیات دنیا را بر آخرت ترجیح میدادند و سعی میکردند راه خدا را سد کنند و آنهایی که قدرت بیشتری داشتند دست به ترور آدم‌های حق طلب میزدند.



وی گفت: نکته دومی که قرآن به آن اشاره میکند این است که اگر نمیتوانستند فرد حق طلب را از میان بردارند سعی میکردند مردانگی اورا بکشند و آن فرد اگر چه زنده بود، اما همچون مرده‌ای زنده نما روح و روان او را تسخیر میکردند.



نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود: زورگویان تاریخ افکار عمومی را به نفع خود بسیج میکردند و در یک جامعه یا تمدن سعی می‌کردند بدون خونریزی آن تمدن را در اختیار بگیرند و برای این منظور هر روز یک جریان تازه خلق میکردند و این موارد در حال حاضر همچون گذشته وجود دارد و در آینده نیز وجود خواهد داشت.



خطیب جمعه کرمان، رئیس جمهوری آمریکا را مصداق مناسبی از این مورد دانست و گفت: او هرجا شکست میخورد طرح دیگری پیاده میکند تا تمدن ما را در اختیار بگیرد.



نماینده ولی فقیه در استان در خطبه دوم نیز با تسلیت شهادت امام جواد و شهدای خدمت گفت: شهید رئیسی مجاهدی پرکار بود که در کنار همراهانش در راه خدمت شربت شهادت نوشید.



وی ادامه داد: شهید رئیسی در هر سنگری با اخلاص برای نظام و ارزش‌های دینی تلاش کرد.



وی با تبریک سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها و گرامیداشت هفته جمعیت گفت: باید به توصیه امام شهید مبنی بر افزایش جمعیت توجه داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف باید ازدواج‌ها ساده شود و به تاخیر نیفتد، زیرا جمعیت ما و تعداد نیروی جوان ماست که جامعه را زنده نگه میدارد.



وی به بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز اشاره کرد و گفت: این شخصیت برجسته به غرور ملی توجه بسیار داشته و ما نیز در کنار غیرت دینی باید به غرور ملی نیز توجه کنیم، زیرا ایران یکی از برجسته‌ترین کشور‌های متمدن دنیاست و ملتی با فرهنگ دارد و دانشمندان و شخصیت‌های بزرگی به جهان معرفی کرده است .



حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی افزود: بیش از ۷۰ روز است که مردم خیابان‌ها را در اختیار دارند و هرگز در این حضور به خود خستگی راه ندادند.



وی به مردم توصیه کرد مصرف خود بویژه در بخش انرژی را مدیریت کنند.



خطیب جمعه کرمان همچنین از رزمندگانی که در خیابان‌ها هستند خواست مراقب باشند دشمن مسائل فرعی را نسبت به مسائل اصلی پررنگ نکند .



وی گفت: ما این روز‌ها شاهد تحقیر عالیترین مقام آمریکا در سفر به چین بودیم و این تحقیر را ملت رشید ایران رقم زد.



وی تاکید کرد: به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران دنیا دشمن در جنگ تحمیلی دوم و سوم شکست خورده، اما پیروزی نهایی ملت، به وحدت و همدلی نیاز دارد.



حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین از دولتمردان خواست با تامین مایحتاج مردم جلوی گرانی را بگیرند تا کشور بتواند از این شرایط عبور کند.





منبع: صدا و سیما