باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه «دستورات عاشقانه و رازهای مرگبار» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش میشود.این مجموعه در گونه جنایی، درام و معمایی محصول آفریقای جنوبی و انگلستان است.
مجموعه جدید «دستورات عاشقانه و رازهای مرگبار» درباره تانی ماریا، آشپزی خارقالعاده است که در شهر کوچکی در آفریقای جنوبی زندگی میکند و بعد از این که زنی از اهالی به قتل میرسد متوجه میشود که به معماهای جنایی نیز علاقهمند است و با کمک دوستانش و دیگر اهالی برای پرده برداری از راز این جنایت میکوشد و سرانجام موفق به شناسایی قاتل میشود.
مجموعه «دستورات عاشقانه و رازهای مرگبار» با گویندگی ۲۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این سریال زهره شکوفنده و صدابردار آن فرشید فرجی است. مجموعه جدید «دستورات عاشقانه و رازهای مرگبار» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۱۶،۱۱،۴ از شبکه تماشا بازپخش میشود.
