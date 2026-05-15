باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - امام جمعه موقت گرگان امروز در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه گرگان با استناد به آیاتی از سوره فتح، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مؤمنان را ایمان و یقین به وعده‌های الهی دانست.

او افزود: مرز اصلی میان مؤمنان حقیقی و منافقان، باور داشتن یا نداشتن به وعده‌های خداوند است؛ منافقان دچار سوءظن به خداوند هستند، اما مؤمنان در سخت‌ترین شرایط نیز آرامش و اطمینان قلبی دارند.

امام جمعه موقت گرگان ادامه داد: خداوند در سوره فتح می‌فرماید آرامش را بر دل‌های مؤمنان نازل می‌کند تا ایمان آنان افزون شود و آنان یقین دارند که همه موجودات عالم، سپاه خداوند هستند.

او حادثه طبس را نمونه‌ای روشن از نصرت الهی برای ملت ایران دانست و گفت: همچنان که در کویر طبس، دانه‌های شن همانند لشکری از سوی خدا، آمریکای پلید را به خاک افکندند، در نبرد رمضان نیز همین سرنوشت رقم خواهد خورد.

امام جمعه موقت گرگان گفت: دشمنان تصور می‌کنند با قدرت نظامی و لشکرکشی می‌توانند ملت ایران را شکست دهند، در حالی که خداوند وعده داده است هر قومی را که یاری کند، هیچ قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت.