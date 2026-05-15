منابع می‌گویند امارات سعی داشت کشور‌های عربی منطقه را برای حمله به ایران ترغیب کند، اما در نهایت موفق نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که امارات اندکی پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تلاش کرد کشور‌های دیگر حوزه خلیج فارس را متقاعد کند تا حمله‌ای هماهنگ علیه ایران انجام دهند.

به گزارش این سایت خبری، محمد بن زاید، رئیس امارات به صورت تلفنی با دیگر سران منطقه، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان صحبت کرد و خواستار یک کارزار هماهنگ شد، اما همتایان او این پیشنهاد را رد کردند.

این پاسخ ممکن است منشاء اختلافات اخیر بین امارات و دیگر کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله تصمیم امارات در ماه گذشته برای خروج از کارتل اوپک را توضیح دهد.

بلومبرگ همچنین به نقل از افراد آگاه گزارش داد که عربستان ابتدا در ماه مارس به ایران حمله کرد، اما اندکی پس از آن تلاش کرد تا از نقش میانجیگرانه پاکستان حمایت کند. طبق گزارش‌ها، امارات به خاطر اینکه از او دعوت نشده بود تا نقش بیشتری در این فرآیند ایفا کند، ناراحت بود.

در این گزارش آمده است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تلاش امارات برای ایجاد یک واکنش نظامی مشترک آگاه بود و می‌خواست عربستان و قطر نیز به آن بپیوندند.

منبع: تایمز اسرائیل

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اماراتم فاز کویت رو‌ ورداشته و میخواد کل ذخیره پول و طلاهاشو بباد فنا بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیافش شبیه سگ قصه‌های مادر بزرگه. هاکوکوماره
اینم سگی بیش نیست وای جی سی سانسورش نکن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر مختار ایران
۰۰:۳۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام به محض یه حرکت اشتباه دیگه بلافاصله باید آب شیرین کن هاشونو زد تنها چاره شون اینه که بطری بطری آب وارد کنند یا به دیار دیگری بکوچند.
Iran (Islamic Republic of)
عمار .
۰۰:۰۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
به نام خداوند جان و خرد : کشورهای اسلامی که به ایران اسلامی عزیزمان خیانت کردند باید به در اسرع وقت فتح شوند و به شهرهای بندری حوزه خلیج فارس استان فارس افزوده شوند و سرانشان هم به اعدام اشد مجازات کیفری اسلامی خیانتکاران مجازات غیر قابل جبران برسند فقط همین است بس .
هیهات مناالذله. نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین .
یا علی علیه السلام مددی .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ گزینه ای نیست مگر آزادی شهرهایمان ...
امارات بحرین کویت و ..........
این غاصبین هم فقط اعدام .....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات واسه مردم ایران عزیزوم دم دراورده
Iran (Islamic Republic of)
آشنا
۱۹:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگل های مبتذل اسیاب به نوبت اداي مالکیت جزیره میکنی مای بی‌بی باید بپوشید صبرکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
😂😂😂😂😂خدا وکیلی اصن حرفوم نمیاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا با امارات قطع رابطه نمیکنیم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات متحده اسراییل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این شیخ نشینهای شکم پرست مزدور وخائن باید تاوان خیانت خود را بپردتزند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوش به حال مسئولین ما که راحت گذاشتن از این ماجرا فرار کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این پشتش به اسرائیل گرم است بهتره گوشمالی درست و حسابی بهش داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مورچه و کله پاچه ؟!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات جنایتکار از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است و باید با سیاست‌های امارات جنایتکار مقابله کرد.
