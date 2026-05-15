باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که امارات اندکی پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تلاش کرد کشور‌های دیگر حوزه خلیج فارس را متقاعد کند تا حمله‌ای هماهنگ علیه ایران انجام دهند.

به گزارش این سایت خبری، محمد بن زاید، رئیس امارات به صورت تلفنی با دیگر سران منطقه، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان صحبت کرد و خواستار یک کارزار هماهنگ شد، اما همتایان او این پیشنهاد را رد کردند.

این پاسخ ممکن است منشاء اختلافات اخیر بین امارات و دیگر کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله تصمیم امارات در ماه گذشته برای خروج از کارتل اوپک را توضیح دهد.

بلومبرگ همچنین به نقل از افراد آگاه گزارش داد که عربستان ابتدا در ماه مارس به ایران حمله کرد، اما اندکی پس از آن تلاش کرد تا از نقش میانجیگرانه پاکستان حمایت کند. طبق گزارش‌ها، امارات به خاطر اینکه از او دعوت نشده بود تا نقش بیشتری در این فرآیند ایفا کند، ناراحت بود.

در این گزارش آمده است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تلاش امارات برای ایجاد یک واکنش نظامی مشترک آگاه بود و می‌خواست عربستان و قطر نیز به آن بپیوندند.

منبع: تایمز اسرائیل