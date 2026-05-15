رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند: زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرز‌های هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۵ اردیبهشت ماه، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بدین شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتّصال اندیشه و مرز‌های هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد. زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایرانِ اسلامی در گستره‌ی جهانی است؛ و توصیه‌ی رهبر حکیم و شهیدمان اعلی‌الله مقامه‌الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی، چراغ راه اقتدارِ «تمدن ایرانی ـ اسلامی» می‌باشد.

ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی، واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه‌ی آنان بوده و مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه و قرآنیِ شاهنامه، همه‌ی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاک‌وَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز می‌کند. این حماسه‌ی حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند، فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ، ماندگار کنند.

از سوی دیگر مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان، ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی و سبک زندگی آمریکایی آماده‌تر کرده است تا با ابتکار و نوآوریِ فعالان عرصه‌ی فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقی‌مانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید، بِعَون الله تعالی.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
بنمای رخ که دلتنگیم اقا جان...به دیدارت بیاییم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
زنده باد ولایت فقیه ،لبیک یا سید مجتبی
خامنه ای ادامه دارد هنوز به کوری دشمنان رنگارنگ
مردم درخیابان یک صدا فریاد میزنیم
تا خون درگ ماست خامنه ای رهبر ماست
Iran (Islamic Republic of)
🇦🇫آرمین ازمری
۱۹:۲۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
زنده باد رهبری❤️ایران تا ابد متعلق به امام حسین است ما باید تاریخ دروغینی که دشمنان برامون ساختن رو کنار بذاریم و به تاریخ اسلامی عزیزمون بچسبیم اینطوری پیروز میشیم ما باید دست در دست هم کشورمونو به سمت اسلام ببریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی اونایی که پیام رهبررو مخابرا میکنن نمیتونن یه عکس جدید از ایشون بندازن؟
همه جا فقط کلا چهار پنج تا عکس قدیمی رهبر عزیزمونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
زنده باد زبان ، فرهنگ و تمدن ایرانزمین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
لبیک سید مجتبی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جانم فدای رهبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه عکس جالبی. هر وقت این عکس رو می بینم حالم خوب می شه. می گن پیغمبر (ص) نمکین بوده یعنی جذاب و تو دل برو بوده. این عکس هم همین رو نشون می ده
Iran (Islamic Republic of)
احمدرضا
۰۰:۰۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا. 😂😂🤣🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
البته که قبلاً فردوسی شاعر بزرگ اشاره داشتن وقتی کتاب دوقرن سکوت را مطالعه کنیم متوجه ارزش زبان فارسی میشویم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت باید وصل بشه
