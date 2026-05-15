باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله چهارم اردوهای آمادهسازی تیم ملی کاراته دانشجویان با هدف کسب آمادگی نهایی برای اعزام به رقابتهای ورزشهای مبارزهای دانشجویان جهان (۲۰۲۶ برزیل)، از روز گذشته در تهران کلید خورد.
در این مرحله از اردو، دختران ملیپوش در سالن شهید کبکانیان تهران مستقر شده و تمرینات کاتا و کومیته خود را پیگیری میکنند. همزمان، تیم ملی کاراته پسران نیز در مجموعه ورزشی انقلاب تمرینات بدنسازی و تاکتیکی خود را برای رویارویی با حریفان جهانی برگزار مینمایند.
تیمهای ملی کاراته دانشجویان ایران در دو بخش کاتا و کومیته راهی این مسابقات خواهند شد.
لازم به ذکر است مسابقات جهانی ورزشهای مبارزهای دانشجویان از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در کشور برزیل برگزار خواهد شد.