چهارمین دوره اردوی آمادگی تیم‌های ملی کاراته دانشجویان دختر و پسر ایران به منظور حضور قدرتمند در مسابقات جهانی برزیل، به میزبانی تهران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله چهارم اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی کاراته دانشجویان با هدف کسب آمادگی نهایی برای اعزام به رقابت‌های ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان (۲۰۲۶ برزیل)، از روز گذشته در تهران کلید خورد.

در این مرحله از اردو، دختران ملی‌پوش در سالن شهید کبکانیان تهران مستقر شده و تمرینات کاتا و کومیته خود را پیگیری می‌کنند. همزمان، تیم ملی کاراته پسران نیز در مجموعه ورزشی انقلاب تمرینات بدنسازی و تاکتیکی خود را برای رویارویی با حریفان جهانی برگزار می‌نمایند.

تیم‌های ملی کاراته دانشجویان ایران در دو بخش کاتا و کومیته راهی این مسابقات خواهند شد.

لازم به ذکر است مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در کشور برزیل برگزار خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، ورزش دانشجویی ، کاراته
خبرهای مرتبط
گلشاد‌نژاد: چهره برتر سال شدن برایم افتخار بزرگ است/ هدفم کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا است
گنجی‌مقدم رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته شد
انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان؛ نفرات برتر راهی اردوی تیم ملی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
آخرین اخبار
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار
بازیکنان خارجی پرسپولیس برمی گردند