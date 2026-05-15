امام جمعه شیراز گفت: گردشگری در شهرستان سپیدان استان فارس پتانسیل جایگزینی نفت را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دومین جلسه برنامه‌ریزی ورزش‌های زمستانی سومین حرم اهل بیت (ع) که در سپیدان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر سپیدان و تأکیدات رهبر شهید بر اهمیت این صنعت، اظهار کرد: گردشگری می‌تواند جایگزین نفت و صنعت شود. ایده ما طراحی رویداد بزرگی است که جنبه‌های ورزشی، فرهنگی و اقتصادی را هم‌زمان پوشش دهد.

او با تبیین مدل اقتصادی گردشگری حلال گفت: نباید تصور کرد کار حلال یعنی کار مجانی؛ ما باید مدل اقتصادی موفقی طراحی کنیم که با نگاه فرهنگی ما همخوان باشد. امروزه کشور‌های غیرمسلمانی، چون چین و ژاپن نیز به دلیل سودآوری بالا، مدل گردشگری حلال را دنبال می‌کنند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: باید محیط‌هایی فراهم کنیم که خانواده‌های متدین و نجیب ایرانی بتوانند با آرامش و در چارچوبی سالم و حلال، از جاذبه‌های طبیعت لذت ببرند و هزینه کنند.

دژکام از رایزنی با حوزه علمیه قم و جامعةالمصطفی العالمیه برای راه‌اندازی قطار گردشگری خبر داد و تصریح کرد: طلبه‌هایی از حدود ۲۰۰ کشور جهان در ایران حضور دارند. هر یک از این افراد یک انسان‌رسانه و مبلغ برای ما هستند. حضور آنها در رویداد ورزش‌های زمستانی سپیدان، نام این منطقه را در سراسر جهان طنین‌انداز خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به پیشینه تاریخی ارتباط استان فارس با کشور‌های حوزه خلیج فارس، خاطرنشان کرد: علاوه بر گردشگری سلامت، باید در حوزه گردشگری طبیعت نیز مقصد اول عراقی‌ها و ساکنان کشور‌های عربی باشیم که علاقه‌مند به مدل گردشگری سالم هستند.

او در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی مدیران و نمایندگان مجلس گفت: افتتاحیه این رویداد بزرگ ورزشی و زمستانی باید در تراز ملی و با حضور وزیر ورزش برگزار شود تا در خط اول اخبار رسانه‌ها قرار گیرد و جاذبه‌ای ماندگار برای استان فارس ایجاد کند.

بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس هم با توصیف زیبایی‌های اقلیمی اردکان و زاگرس اظهار کرد: در شرایطی که محدودیت‌های منابع آبی، توسعه کشاورزی سنتی را با چالش مواجه کرده و مسیر صنعت نیز طولانی و وابسته است، این گردشگری است که با تکیه بر ذات و هویت خود، می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند.

او با تبیین مفهوم نوین «گردشگری کشاورزی» تصریح کرد: در این الگو، نیازی به تغییر کاربری یا واگذاری اراضی نیست؛ بلکه با حفظ باغات و مزارع، فضایی برای حضور علاقه‌مندان فراهم می‌شود تا بدون آسیب به طبیعت، ارزش افزوده اقتصادی برای کشاورزان و باغداران ایجاد شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با قدردانی از همراهی امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان در مجلس، گفت: برخلاف تصور رایج، پیشبرد امور با فریاد و تندی میسر نمی‌شود؛ بلکه این حسن‌خلق و منش خلیقِ مدیران و نمایندگان است که ما را مشتاقانه و حتی بدون دعوت به میدان کار و خدمت در این منطقه می‌کشاند.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایام نیمه شعبان در بهمن‌ماه، از طرح بزرگ قطار گردشگری خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با جامعه‌المصطفی العالمیه، بنا داریم قطار گردشگری را در مسیر شهر‌های مذهبی مشهد حضرت رضا (ع)، قم حضرت معصومه (س) و شیراز حضرت احمد بن موسی (ع) به حرکت درآوریم تا شاهد پیوندی عمیق میان گردشگری مذهبی و سیاحتی در این وادی خورشیدیافته باشیم.

اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان در مجلس با نگاهی متفاوت به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه اظهار داشت: ما در سپیدان با یک “کارخانه ساخته شده توسط خدا رو‌به‌رو هستیم. در حالی که برای احداث یک واحد صنعتی معمولی باید سال‌ها به دنبال موافقت اصولی، پروانه تأسیس و مشتری بود، خداوند در این شهرستان ۲۰ کارخانه طبیعیِ آماده به ما داده که مشتری‌هایش هم از پیش تعیین شده‌اند؛ اما صادقانه باید اعتراف کنیم که در بحث “مدیریت” این ثروت عظیم دچار مشکل هستیم.

عضو مجمع نمایندگان فارس با اشاره به برنامه‌های پیشین برای معرفی این پتانسیل‌ها گفت: هدف ما معرفی شایسته و در شأن سپیدان به عنوان تنها منطقه ویژه گردشگری در سطح ملی است. در همین راستا سال گذشته رخداد‌های مهمی، چون “روز سپیدان” در ۲۵ اردیبهشت، “روز سیب” در اواخر تابستان و “همایش سرمایه‌گذاری” در دی‌ماه را برگزار کردیم. اگرچه برخی برنامه‌ها مانند جشنواره برف به دلیل شرایط خاص دی‌ماه اجرایی نشد، اما برای سال جدید رویداد ورزش‌های زمستانی را به عنوان یک “رخداد استراتژیک” ترسیم کرده‌ایم تا وزرا و دولتمردان در تراز ملی بدانند که در سپیدان چه گنجینه‌ای نهفته است.

انتقاد از وضعیت زیرساخت‌ها برای ۵ میلیون زائر و گردشگر

اکبرپور با ارائه آماری تکان‌دهنده از حجم ورود گردشگر به منطقه تصریح کرد: سالانه حدود ۵ میلیون نفر وارد سپیدان می‌شوند. ورود این جمعیت به این کارخانه‌های خدادادی در واقع یک نوع فکتوری‌تست یا بازدید فنی است؛ اما واقعیت این است که آنچه از زیرساخت‌های ما به بصَر دیده می‌شود (از نگاه یک کودک تا یک پیرمرد)، اصلاً در شأن این مردم و این صنعت نیست. ما به دنبال ارتقای این زیرساخت‌ها در تمام شاخه‌ها اعم از گردشگری طبیعت، مذهبی، ورزشی و سلامت هستیم.

نماینده مردم سپیدان و بیضا از یک گام عملیاتی بزرگ خبر داد و گفت: هفته گذشته در دیدار با استاندار فارس و با حضور رئیس سازمان راهداری کشور، موضوع ضعف جاده‌ها را به عنوان زیرساخت اولیه مطرح کردیم که منجر به صدور دستورات قاطعی برای ساماندهی و نوسازی فوری جاده‌های سپیدان شد. این همان مسیر ارتقای زیرساختی است که در همایش پیش رو دنبال می‌کنیم.

او با تأکید بر اینکه طبق سند توسعه استان، گردشگری هدف اصلی و غایی است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که از محل این صنعت، مردم شهرستان و استان منتفع شوند. نفت و پتروشیمی نمی‌توانند برای رفع فقر و عقب‌ماندگی در روستا‌ها و شهر‌های ما کاری کنند، اما طبیعت سپیدان این توانایی را دارد. ما به عنوان سربازان مردم در جنوب کشور، با رهنمود‌های نماینده ولی‌فقیه و همراهی استاندار محترم، اجازه نخواهیم داد این فرصت‌ها از دست برود.

منبع: میراث فرهنگی فارس