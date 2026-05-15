باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: مردم گرانقدر ما بیش از ۲ ماه است که میدان را تسخیر کرده‌اند و حمیّت و غیرت خود را در ولایتمداری و میهن‌دوستی به رخ جهانیان کشیده‌اند؛ هزاران آفرین و مرحبا به این ملت سلحشور و وفادار.

حال آزمونی دیگر در راه است. باید همین حمیّت و غیرت ستودنی به ساحات دیگر تسری یابد. مبرم‌ترین نیاز در شرایط فعلی، اصلاح الگوی مصرف است.

صرفه‌جویی ملت در منابع حیاتی، مصداق مشارکت ملی و حضور مؤثرتر مردم در میدان است. قطعاً ملت ایران نیز از این آزمون سربلند بیرون خواهد شد.

صرفه‌جویی همیشه یک فضیلت عقلانی و اقتصادی بوده است؛ لکن این امر اکنون در زمره‌ی امور افضل است. در شرایطی که دشمن غدّار، امید به فروپاشی اقتصادی و زیستی ما دارد، باید نهضت صرفه‌جویی راه بیندازیم و الگوی مصرف را اصلاح کنیم.

اکنون میدان جهاد ملت ایران، همین جهد و مساعی در صرفه‌جویی است. باید نسبت به هر کیلووات برق، هر مترمکعب گاز، هر لیتر بنزین و سایر منابع انرژی، حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته باشیم.

در این نهضت ملی صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف که روی دیگر جهاد مقدس ملت ایران است، مسئولین و نخبگان باید پیش‌قدم باشند؛ مسئولین با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی که مصرف بهینه انرژی را مقدور سازد و نخبگان با ارائه طرح‌های مبتکرانه و خلاقانه در راستای تحقق مصرف بهینه.

برچسب ها: محسنی اژه ای ، قوه قضاییه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
باز تابستون شد و هشدارهای برق شروع شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آزمون پشت آزمون😂😂
چرا هر چی آزمون هست برای ماست
بنظرتون عجیب نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با وزیر قطع ارتباطات برخورد کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
شعام که جناب اژه ای خودش هم عضو آن هست ، اینترنت را قطع کرده !!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای اژه ای لطفا حکم اعدام نتانیاهو و ترامپ را صادر کنید برای انتقام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
میشه بگید این آزمونهای خود ساخته و تحمیلی از طرف مسئولین بی کفایت کی تموم میشن؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم بد بخت هر روز باید آزمون بدن
نمیدانم این مسئولین چه موقع به داد مردم میرسن
