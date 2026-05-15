باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: مردم گرانقدر ما بیش از ۲ ماه است که میدان را تسخیر کرده‌اند و حمیّت و غیرت خود را در ولایتمداری و میهن‌دوستی به رخ جهانیان کشیده‌اند؛ هزاران آفرین و مرحبا به این ملت سلحشور و وفادار.

حال آزمونی دیگر در راه است. باید همین حمیّت و غیرت ستودنی به ساحات دیگر تسری یابد. مبرم‌ترین نیاز در شرایط فعلی، اصلاح الگوی مصرف است.

صرفه‌جویی ملت در منابع حیاتی، مصداق مشارکت ملی و حضور مؤثرتر مردم در میدان است. قطعاً ملت ایران نیز از این آزمون سربلند بیرون خواهد شد.

صرفه‌جویی همیشه یک فضیلت عقلانی و اقتصادی بوده است؛ لکن این امر اکنون در زمره‌ی امور افضل است. در شرایطی که دشمن غدّار، امید به فروپاشی اقتصادی و زیستی ما دارد، باید نهضت صرفه‌جویی راه بیندازیم و الگوی مصرف را اصلاح کنیم.

اکنون میدان جهاد ملت ایران، همین جهد و مساعی در صرفه‌جویی است. باید نسبت به هر کیلووات برق، هر مترمکعب گاز، هر لیتر بنزین و سایر منابع انرژی، حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته باشیم.

در این نهضت ملی صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف که روی دیگر جهاد مقدس ملت ایران است، مسئولین و نخبگان باید پیش‌قدم باشند؛ مسئولین با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی که مصرف بهینه انرژی را مقدور سازد و نخبگان با ارائه طرح‌های مبتکرانه و خلاقانه در راستای تحقق مصرف بهینه.