سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: اگر بقیه دوستان ناراحت نمی‌شوند، استقلال نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال پس از برگزاری مجمع عمومی باشگاه استقلال اظهار داشت: به دلیل شرایط جنگ ۱۲ روزه و در ادامه جنگ تحمیلی سوم مجمع با تأخیر زیادی برگزار شد. در مجامع عمومی بحث ارزش و سهام باشگاه مطرح می‌شود و در این مجمع هم سهامداران حضور داشتند و هم هوادارانی که وجه ورزشی برایشان مهم بود. یکسری مشکلات از گذشته داریم و در ابتدای تحویل گرفتن هیئت‌مدیره نیز مشکلاتی وجود داشت.

او ادامه داد: در چهار دهه گذشته مسئولیت استقلال برعهده دولت بوده و مدیریت مبتنی بر هزینه داشته است. الان بحث درآمد مهم است، اما آمادگی کامل وجود ندارد و بین سوددهی و درآمد چالش‌هایی وجود دارد. بحث پخش تلویزیونی سهمی نداریم و در تبلیغات محیطی هم باشگاه‌ها نقش کمی دارند. این مسائل برای سهامداران قابل درک بود. تکالیفی به ما واگذار شد که در ۶ ماه آینده باید اصلاح کنیم. امیدواریم فضای باشگاه را شفاف‌تر کنیم و کم‌کم تبلور کار‌هایی که در باشگاه کردیم را مشاهده خواهید کرد.

تاجرنیا درباره بحث مدیرعاملی باشگاه استقلال اظهار داشت: در مورد مدیرعاملی تذکری توسط بازرس داده شد. با توجه به مقررات حاکم بر هلدینگ گفته شد که این مورد منع قانونی ندارد. من گفتم با پایان مجمع و در مجمع بعدی این موضوع را حل کنیم. اگر هیئت‌مدیره نیاز به تغییر ببیند انجام می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال در خصوص تصمیم سرپرستی گفت: تصمیم سرپرستی توسط من با تصمیم هلدینگ بوده است. این وضعیت ناگزیر از شرایط حساس استقلال بوده و انتخابی نبوده است. بحث مدیرعاملی تا قبل از شروع فصل جدید حتماً حل و فصل می‌شود.

او در خصوص وضعیت بازیکنان خارجی این تیم اظهار داشت: بازیکنان خارجی ما تعدادشان زیاد بود و این برای ما یکسری دشواری‌ها به وجود آورده است. عدم حضور خارجی‌ها در این شرایط در قراردادهایشان است و برنامه منظمی برای خارجی‌ها در نظر گرفتیم و مسائل آمادگی خود را انجام می‌دهند.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال در خصوص تأخیر پرداخت‌ها گفت: ممکن است به خاطر شرایط بحرانی کشور در اقتصاد در پرداخت‌ها جلو و عقب می‌شود. به محض شروع لیگ بازیکنان خارجی را در کنار خود خواهیم داشت و ارتباط خوبی بین ما و بازیکنان خارجی وجود دارد.

تاجرنیا خطاب به هواداران گفت: هواداران دغدغه نداشته باشند و فصل بعد هم با ما خواهند بود. اگر بقیه ناراحت نشوند این را می‌گوییم استقلال فصل آینده نماینده ایران در لیگ نخبگان است.

رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال، در خصوص پنجره بسته نقل‌وانتقالات این باشگاه و چگونگی حضور در آسیا اظهار داشت: پنجره بسته است و از آنجایی که نمی‌توان تقویت کرد، نباید به آسیا غرید. دلالی که آوردن این موضوع را ببینید.استقلال خوشبختانه با بخش مهمی از بازیکنانش قرارداد دوساله دارد. ما فقط ۴-۵ بازیکن قرارداد یک‌ساله داریم که بدون شک به آنها هم تمدید خواهیم کرد. پنجره ما هم به امید خدا باز می‌شود. من فکر می‌کنم دوستانی که دلسوز استقلال هستند، اجازه دهند که خود صاحبان و تصمیم‌گیرندگان استقلال این دلسوزی را بیشتر نشان دهند.

او در خصوص وضعیت رامین رضاییان گفت: قرارداد او برای سال جاری بود و، چون مشکل از سمت سرمربی سابق بود، امکان ادامه همکاری میسر نشد. من با اینکه شخصاً ارزیابی می‌کنم، شخصاً مخالف جدی بودم برای جدایی‌شان، اما در این حال به خاطر مسئولیت کلان تیم محافظت کردیم که این سؤال برود. همانجا قراردادی جدید با باشگاه امضا کردیم برای فصل آینده، با این تفاوت که هر دو طرف یک امکان فسخی برای خودشان گذاشتند، یعنی باید رضایت دو طرف باشد تا این اتفاق بیفتد. امیدواریم شرط به گونه‌ای پیش برود که ما در خدمت این بازیکن خوب برای تیم استقلال و تیم ملی کشورمان باشیم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در واکنش به نحوه بازگشت ساپینتو به استقلال اظهار داشت: من در آن زمان افتخار خدمت شما را داشتم و رئیس هیئت‌مدیره بودم. البته طبیعتاً امضای من پای قرارداد‌ها است. ولی وقتی که تصمیم‌گیری با مدیریت وقت بوده. اما من واقعاً تصور نمی‌کنم که این مسئله باشد. درست است که الان ساپینتو رفته و بعضی از رفتار‌هایی که نشان داده قابل دفاع نیست، اما در زمان خودش، فردی بود که مورد انتظار هواداران بود و مورد حمایت آنها بود. در شرایط جنگی به کشور ما آمد. اینها را نمی‌توان فراموش کرد.

تاجرنیا در خصوص مبلغ قرارداد گفت: مبلغ قرارداد به نظر من مبلغ خیلی زیادی برای سرمربی نیست که بگویم حالا واسطه‌ها وجود داشتند که این کار انجام شده. البته ببینید، به طور طبیعی هر وقت که پای جذب سرمربی یا بازیکن پیش می‌آید، موضوع ایجنت و واسطه و اینها جزء لاینفک بوده و مهم این است که طریق و مسیری که اتفاق افتاده، مسیر ناسالمی نبوده باشد.

او در خصوص بودجه این باشگاه در مجمع عمومی اظهار داشت: جدا از اینکه خود شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس آسیب‌دیده‌اند، اقتصاد کشور هم دچار مشکلاتی شده است. ما به عنوان مدیران باشگاه‌ها موظف هستیم که در عین ایجاد شرایط نشاط برای اجتماع و هواداران، این مسئله مهم را هم در نظر داشته باشیم که اکثر باشگاه‌ها با بودجه‌های دولتی یا شرکت‌های شبه‌دولتی اداره می‌شوند و باشگاه استقلال هم به همین ترتیب است. آنچه در مجموعه به ما تکلیف شد این بود که ما در هزینه‌ها کاهشی داشته باشیم و این قول هم از طرف من داده شده که ما به نسبت فصل گذشته بودجه را کاهش خواهیم داد. اگرچه البته تعهداتی را از قبل پذیرفته‌ایم مثل قرارداد سال دوم بازیکنان، اما در جذب‌های جدید حتماً این را مد نظر قرار می‌دهیم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: از آن طرف هم دنبال درآمدزایی بیشتر هستیم که بحث را دنبال کنیم. یک مقدار هم به نظر من لازمه این است که بازیکنان تیم‌های ما که همیشه بازیکنان خوب بودند در کنار ما بودند، شرایط را درک کنند. برویم به سمت این که بتوانیم انشاالله یک لیگی داشته باشیم که علاوه بر اینکه آن نشاط و جذابیت خودش را داشته باشد، در عین حال هم متناسب با شرایط کشور باشد.

او در توضیح شکست استقلال در پرونده بازیکنان بوسنیایی اظهار داشت: بازیکنان خارجی از وکلای خوبی برخوردارند و وقتی ما دقت نکنیم، به مشکل می‌خوریم. در مورد جذب بازیکنان بوسنایی یک عدم هماهنگی بین مدیریت و کادرفنی به وجود آمده بود. بعضاً در این فصل هم شاهد بودیم برخی بازیکنان خوب ما که در تیم ملی هستند، به خاطر نظر کادرفنی در استقلال نیمکت‌نشین بودند.

او در خصوص فشار هواداری برای جذب بازیکنان گفت: یک بازیکن نامش مطرح می‌شود و بعد فضای هواداری به آن می‌پردازند و باشگاه را تحت فشار می‌گذارند. برخی از بازیکنان با فشار هواداری توسط باشگاه جذب شدند. باید به مدیریت باشگاه فضای آرامش بدهیم. این رویه غلطی است که بازیکنی با یک الی دو سال قیمت خودش را بالا می‌برد تا به باشگاه دیگری برود. الان طرف ۶ ماه آمده می‌گوید قراردادم را زیاد کنید هستم و نکنید می‌روم. این فضای هواداری غیررسمی مدیریت را تحت فشار می‌گذارد. در این دوره اگر باشم سعی می‌کنم درگیر این فضا نشوم. علاوه بر اینکه همه ما هوادار استقلال هستیم، هم دلسوزیم و هم مسئولیت روی ماست.

تاجرنیا در خصوص وضعیت مجوز حرفه‌ای این باشگاه اظهار داشت: مجوز حرفه‌ای ما مطبق مقررات موظف بودیم تا امروز تمام مدارک باشگاه را بارگذاری کنیم. تمام مدارک باشگاه تا روز پنجشنبه بارگذاری شد. با توجه به اینکه مجمع عمومی ما عقب افتاده بود، صورت‌های مالی منطقی یک گزارش مالی ۶ ماهه بود که این هم با فشار صورت گرفت و امروز بارگذاری خواهد شد. امروز هم که خوشبختانه مجمع هم بارگذاری شد؛ بنابراین به لحاظ مدارک ما دیگر مشکلی نداریم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در واکنش به شائبه فشار از سوی برخی برای نیمکت استقلال گفت: هیچ کسی برای حضور در استقلال فشاری نیاورده است و زمان برکناری ساپینتو نفراتی مطرح شدند و توافق نشد.هیچ کسی به ما تحمیل نشده است. بختیاری زاده سرمربی استقلال است، چون هنوز اصلا تکلیف همین فصل مشخص نیست. برای فصل آینده هم زمان خودش باید تصمیم بگیریم. بختیاری زاده تنها مربی بود که زمان مذاکرات برای سال آینده مشروط نکرد.

او در واکنش به شرایط اقتصادی و تیم‌های منهای فوتبال گفت: درباره لیگ هاکی ما چند وقت قبل مذاکراتی با هاکی داشتیم. همان موقع بحث این بود استقلال زمانی در تیم‌ها تیمداری می‌کند که بتواند هزینه‌ها را در بیاورد.دوستان هاکی قول دادند اگر استقلال بیاید تامین مالی امکانش هست و با این شرط حضور پیدا می‌کنیم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در واکنش به بازگشت سیدحسین حسینی دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان به استقلال گفت: اینها در فضای ورزش است و در حال حاضر بحثی برای اضافه کردن بازیکنان جدید نکرده‌ایم.

ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر مسعولین ناراحت نمی‌شوند گوربابای تیمها و باشگاها کردن ما ملت غم نون داریم تیم داری ارزونی خودتون باشگاهها جز لفت و لیس برای چهارتا بازیکن مفت خور و مسعولین چیزی برای مردم نداره
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بهمین خیال باش
