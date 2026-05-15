باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که از این پس کشتیگیران روسیه و بلاروس میتوانند بدون هیچ محدودیتی در مسابقات پیشروی این اتحادیه شرکت کنند و این تصمیم فوراً اجرایی خواهد شد.
بر اساس دستورالعملهای جدید، کشتیگیران روس و بلاروس در تمامی ردههای سنی، از جمله بزرگسالان، زیر پرچم کشورهای خود به میدان خواهند رفت. همچنین از این پس روی لباس ورزشکاران و اعضای کادر فنی میتوان حروف اختصاری «RUS» و «BLR» را درج کرد و در صورت قهرمانی کشتیگیران یا تیمهای این دو کشور، سرود ملی آنها در مراسم اهدای مدال پخش خواهد شد.
اتحادیه جهانی پیشتر در ژانویه اعلام کرده بود که تمام کشتیگیران روسیه و بلاروس تا رده سنی زیر ۲۳ سال میتوانند زیر پرچم کشورهای خود در مسابقات شرکت کنند. این تصمیم پس از توصیه کمیته بینالمللی المپیک گرفته شد که اعلام کرده بود ورزشکاران جوان دارای گذرنامه روسی یا بلاروسی نباید دیگر با محدودیت حضور در رقابتهای ورزشی، از جمله مسابقات تیمی، مواجه شوند.
اتحادیه جهانی کشتی نخستین بار در مارس ۲۰۲۲ و در پی جنگ اوکراین، بیانیهای صادر و خود را با تصمیمات پیشنهادی IOC هماهنگ کرد. در آن زمان، UWW تصمیم گرفت از حضور کشتیگیران و مسئولان فدراسیونهای روسیه و بلاروس در مسابقات بینالمللی تحت تقویم این اتحادیه جلوگیری کند.
در آوریل ۲۰۲۳، UWW یک کمیته مستقل برای بررسی شرایط حضور کشتیگیران روس و بلاروسی بر اساس ضوابط پیشنهادی IOC تشکیل داد. همزمان نیز اجازه داده شد کشتیگیران ردههای سنی زیر ۱۵ و زیر ۱۷ سال بهعنوان ورزشکار بیطرف در مسابقات بینالمللی شرکت کنند.
این اتحادیه در سپتامبر ۲۰۲۴ بار دیگر معیارهای حضور ورزشکاران روس و بلاروسی را بهروزرسانی کرد. سپس در فوریه ۲۰۲۵ اعلام شد که تمام کشتیگیران واجد شرایط این دو کشور زیر پرچم UWW مسابقه خواهند داد و عنوان «ورزشکاران بیطرف مستقل» حذف میشود. با این حال، در آن مقطع هنوز اجازه استفاده از سرود ملی، پرچم، نمادها یا نشانهای رسمی روسیه و بلاروس داده نشده بود.