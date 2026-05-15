باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم در مصلای قدس با اشاره آیه ۲۱ سوره مبارکه فتح اظهار داشت: خداوند در این آیه خطاب به مسلمانان می‌فرماید غنایم و پیروزی‌های دیگری را خداوند مقدر کرده که شما آگاهی از آن ندارید و خداوند به آن احاطه دارد.

وی با بیان اینکه قلب‌های ما داغدار از دست دادن مقام معظم رهبری است، گفت: از این داغ بالاتر اینکه این امام را هیچ کس جز خدا و امام زمان (عج) نشناخت و به ابعاد وجودی ایشان دست پیدا نکرد و بسیاری از امور زندگی ایشان مخفی بود.

امام‌جمعه قم با اشاره به اینکه در این ایام جمع کثیری از مردم عزیز، فرماندهان، دانشمندان، رزمندگان و به ویژه کودکان معصوم و مظلوم مدرسه میناب را از دست دادیم و برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس به وژه امارات به ما خیانت کردند، افزود: خداوند متعال در آیه ۲۱ سوره مبارکه فتح دریچه‌ای از نور و امید را به روی ما می‌گشاید و تأمل در این آیه کلید فتح مشکلات امروز ما است؛ دشمن با تمام تجهیزات نظامی و رسانه‌ای خود آمد تا کار نظام اسلامی را تمام کند و گمان می‌کرد با شهید کردن رهبری، ایران اسلامی در هم خواهد شکست؛ ولی از محاسبه یک قدرت بزرگ غافل بودند و آن قدرت احاطه الهی است.

حضور مردم در سنگر خیابان نصرت الهی به ملت ایران بود

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه پیروزی‌هایی از طرف خدا وجود دارد که در ظاهر قابل محاسبه و پیشبینی نیست، گفت: هیچکس گمان نمی‌کرد بعد از شهادت رهبر انقلاب نه تنها نظام تضعیف نشود و جامعه فرو نپاشد؛ که چنان قدرتی ایجاد شود که پایه‌های کاخ سفیر را به لرزه درآورد و این همان پیروزی است که خدا به آن احاطه داشت.

وی ابراز داشت: دشمن تلاش کرد مردم را از مسیر مقاومت منصرف کند؛ ولی ملت ما در وسط میدان حماسه‌ای ساختند که تاریخ نظیرش را ندیده است؛ حضور حماسی مردم در میدان بیعت مجدد با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب و تجدید بیعت با خلف صالح ایشان امام سید مجتبی خامنه‌ای بود و نشان داد که این پرچم نه تنها زمین نمی‌افتد بلکه مستحکم‌تر از قبل برافراشته می‌ماند.

امام‌جمعه قم با اشاره به نصرت الهی بر مردم ایران، گفت: آمریکا و رژیم صهوینیستی بدانند که اگر چه در سوگ رهبر خود داغداریم؛ ولی دستمان روی ماشه و دلمان سرشار از امید الهی است و حضور میلیونی مردم در سنگر خیابان یک امر عادی نیست؛ بلکه نصرت الهی است که در پی شهادت رهبر، دل‌های لرزان و شکسته ما را آرام کرد تا دشمن نتواند سوء استفاده کند.

وی ادامه داد: دشمنان ما با این تهاجم و تجاوز هیمنه پوشالی خود را نه تنها در جهان، بلکه در خود آمریکا هم از بین بردند و گور خود را در منطقه خلیج فارس کندند و باعث شدند که اتحاد بی سابقه‌ای در منطقه و جهان علیه شخص ترامپ به وجود آید.

قوم یهود به دست قومی که قرآن وعده داده ریشه کن خواهد شد

آیت‌الله سعیدی گفت: همانطور که یهودیان کاخ نشین خیبر را کسی گمان نمی‌کرد به دست قومی مستضعف و بدون تجهیزات از بین بروند، امروز هم این قوم عنود، کفور، متجاوز، فاسد و نجس صهیونیستی به دست قومی که قرآن وعده فرمود از منطقه ریشه کن خواهند شد.

وی در خطبه دوم با گرامیداشت روز هلال احمر، این نهاد را تجلی ایثار و تکیه‌گاهی امن در سخت‌ترین لحظات دانست که امید و لبخند را به دل‌های خسته بازمی‌گرداند.

همدلی مؤمنانه درس امروز امام جواد علیه السلام به ما در شرایط سخت امروز است

امام‌جمعه قم با اشاره به شهادت امام جواد علیه السلام در یکشنبه هفته پیش رو ایشان را جوان‌ترین ستاره آسمان امامت و ولایت دانست و گفت: سیره امام جواد (ع) برای مردم صبور ما که در مسیر حفظ استقلال خود با تندباد‌های سختی مواجه هستند دو نکته کلیدی دارد؛ اول اراده در اوج جوانی است که ثابت کردند ایستادگی به سن و تجربه نیست بلکه به اراده است و دوم جود و مساوات در سختی است که در دشوارترین شرایط سیاسی و مشکلات اقتصادی پناه‌گاه محرومان بودند و درس امروز امام جواد (ع) به ما همدلی مؤمنانه است تا در شرایط سخت دست هم را رها نکنیم.

دوری از تجملات، فرزندآوری و تقابل با فردگرایی سه ساحت کلیدی ازدواج علوی و فاطمی است

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه دوشنبه سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) است، گفت: این پیوند زیباترین نمونه خانواده تراز اسلامی است که می‌شود در سه ساحت کلیدی به آن توجه کرد؛ ساحت اول این پیوند مبارک و ازدواج الهی که ثمره آن ادامه نسل پیامبر اکرم (ص) و وزیدن نسیم امامت در عالم شد، سادگی آن است. امروز که موانع اقتصادی و تشریفات زیاد مانع ازدواج شده بازگشت به الگوی علوی و فاطمی یعنی باور به این که ثروت یک خانواده نه در تجملات بلکه در ایمان، صفا و فرزندان صالح است.

وی ساحت کلیدی دوم ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) را فرزندآوری دانست و گفت: در مکتب اسلام فزندآوری تلاش برای حفظ و تداوم جامعه اسلامی است، زیرا جامعه‌ای که پیر شود خلاقیت و توان دفاعی و سازندگی اش تحلیل می‌رود؛ بنابراین فزندآوری در شرایط امروز کشور یک جهاد عملی است.

امام‌جمعه قم ساحت کلیدی سوم این ازدواج الهی را تقابل با فرهنگ تنهایی و تجرد عنوان کرد و افزود: دنیای امروز تجرد را به معنای آزادی معنا می‌کند در حالی که جمعیت جوان سد محکمی در برابر طمع دشمنان است و ما نیازمند نسلی هستیم که شجاعت را از حضرت علی (ع) و ایستادگی را از حضرت زهرا (س) به ارث ببرند.

شهید آیت الله رئیسی تعریفی نو از مدیریت جهادی ارائه کرد

آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به ۳۱ اردیبهشت سالروز شهادت آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت، گفت: این حادثه تلخ در عین جانکاه بودن، فصل جدیدی از خدمت را در ایران گشود و تعریفی نو از مدیریت جهادی ارائه کرد. شهید رئیسی نشان دادند که میز خدمت مسئول ارشد نظام نه در اتاق‌های در بسته بلکه در میان مردم است و ایشان از این رو سیدالشهدای خدمت نام گرفتند.

وی دیپلماسی عزت و اقتدار با عدم جدایی میدان و دیپلماسی را درس شهید امیرعبداللهیان دانست و گفت: پیام این واقعه برای مردم این بود که پاداش نیت صادقانه نهایتا شهادت است و جامعه ما از این داغ وحدت و ثبات را یاد گرفت و اراده ملت را برای پیشرفت مسیر وحدت و مقاومت مستحکم‌تر کرد.

امام‌جمعه قم با اشاره به پنج شنبه گذشته و چهلمین روز شهادت شهید سپهبد موسوی گفت: این مراسم با حضور پرشور مردم، علما، مسئولان، همکاران و بیت شریف ایشان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد که رضوان خدا بر ایشان و سایر شهدا باد.

تا به زانو درآوردن دشمن خیابان را ترک نخواهیم کرد

آیت‌الله سعیدی در تفسیر شعار «میدان با شما خیابان با ما» ابراز داشت: مردم ما یک شب بیرون نیامدند، عناصر دشمن قرآن‌ها و مساجد را به آتش کشیدند، مردم بیگناه را داعشی‌وار سر بریدند، به پایگاه‌های بسیج، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، آتش نشانی‌ها، نیرو‌ها و پایگاه‌های امدادی و سایر اموال مردم حمله کردند و به آتش کشیدند، فتنه‌ای به پا کردند که زمینه حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و بیش از ۵ هزار نفر از مردم مظلوم ایران را در اغتشاشات داخلی و جنگ رمضان شهید کردند؛ بنابراین امروز ما به امر ولی فقیهمان تا به زانو درآوردن دشمنان و دفاع از میهن خیابان‌ها را ترک نخواهیم کرد.

وی تأکید کرد: ما تحت امر فرماندهی معظم کل قوا آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در همه عرصه‌ها از جمله در عرصه دیپلماسی با دشمنان می‌جنگیم و به حول و قوه الهی شکست سختی را به آنها تحمیل خواهیم کرد.

امام‌جمعه قم با تأکید بر اینکه ما به گفته شهید سلیمانی ملت امام حسین (ع) هستیم و سخن ملت امام حسین «هیهات منا الذله» است، افزود: ماجرای حاکمیت ایران بر تنگه هرمز از یک واقعیت در آینده نه چندان دور حکایت می‌کند و آن این است که پایان ابرقدرتی آمریکا به دست مردم ایران رقم خواهد خورد و همانطور که فرعون مصر در رود نیل غرق شد، هلاکت فرعون امروز یعنی ترامپ جنایتکار و فاسد به دست مردم ایران در آب‌های خلیج فارس رقم می‌خورد.

منبع:روابط عمومی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلم الله علیها