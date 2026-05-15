سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:افزایش قیمت مصالح (سیمان، میلگرد) به دلیل جنگ یا تورم، ۱۰ درصد است، این درحالیست که قیمت مسکن چندین برابر جهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن، ریشه اصلی این بحران را خارج شدن این کالا از ریل مصرفی و ورود آن به حوزه کالای سرمایه‌ای دانست.

ایری تصریح کرد: «تا زمانی که مسکن به جای کالای مصرفی، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای کسب درآمد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، با کوچک‌ترین تنش اقتصادی شاهد جهش‌های غیرمنطقی قیمت خواهیم بود. در حالی که تأثیر عوامل واقعی مانند افزایش قیمت مصالح (سیمان، میلگرد) به دلیل جنگ یا تورم، کمتر از ۱۰ درصد است، اما قیمت مسکن چندین برابر جهش می‌کند.»

سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه پیش از تنش‌های اخیر، بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، افزود: «در حال حاضر عملاً ساخت‌وسازی متناسب با نیاز واقعی بازار انجام نمی‌شود و کمبودی در تأمین آهن‌آلات و سیمان به آن شکل احساس نمی‌شود. بلکه آنچه رخ داده، ورود سرمایه‌گذارانی است که پیشتر در بازارهای ارز، طلا و سکه فعال بودند و اکنون با احتکار و عدم عرضه، بازار مسکن را ملتهب کرده‌اند.»

وی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس گفت: «کمیسیون عمران قصد دارد از مبدأ تولید تا توزیع نظارت کند. هفته آینده جلسه ویژه‌ای برای بررسی موضوع مسکن که در حال تبدیل شدن به یک بحران است، برگزار خواهیم کرد. نظارت قوی‌تری بر کارخانه‌ها و افرادی که اقدام به احتکار و افزایش غیرقانونی قیمت می‌کنند، اعمال می‌شود و امیدواریم این روند به روال طبیعی خود بازگردد.