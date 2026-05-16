رئیس اتاق اصناف تهران گفت: باید مراقب باشیم که کمبودی ایجاد نشود و قیمت‌ها کنترل شود تا افزایش غیرواقعی نداشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی و معیشتی مردم اظهار داشت: «به صورت کلی، وضعیت فعلی کالاهای اساسی و معیشتی مردم روال طبیعی دارد. شرایط جنگ و تحریم و محدودیت‌های دیگر نتوانسته کشور را از پا درآورد و ما پیش‌تر نیز شرایط سخت را تجربه کرده‌ایم.»

وی افزود: «برای اداره امور و جلوگیری از کمبود کالا، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مستمر میان بخش‌های دولتی و خصوصی هستیم. کشور در حال حاضر در وضعیت پایدار قرار دارد، اما همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی برای جلوگیری از هرگونه مشکل ضروری است.»

رستگار با اشاره به اهمیت تعامل میان مردم و مسئولان گفت: «این تعامل همواره لازم است، اما در شرایط خاص مانند حوادث غیرمترقبه اهمیت آن بیش‌تر می‌شود تا کمبود کالا یا مشکلات کسب و کار ایجاد نشود. ما رصد دقیق و پیگیری مستمری از وضعیت بازار داریم و تلاش می‌کنیم مشکلات جدی به وجود نیاید.»

وی ادامه داد: «باید مراقب باشیم که کمبودی ایجاد نشود و قیمت‌ها کنترل شود تا افزایش غیرواقعی نداشته باشیم. احتکار و گران‌فروشی نیز به شدت رصد می‌شود و برخورد منطقی با آن انجام می‌شود.»

 

