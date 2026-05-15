رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در هجدهمین اجلاس کمیسیون بین‌دولتی کریدور اروپا- قفقاز- آسیا (تراسیکا)، ضمن ارائه گزارش دوره ریاست ایران، ریاست دوره‌ای این کمیسیون را به جمهوری قزاقستان واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  امین ترفع که به نمایندگی از وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین اجلاس کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا (TRACECA) در قزاقستان حضور یافت، گزارشی از دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این کمیسیون ارائه و ریاست دوره‌ای آن را به جمهوری قزاقستان واگذار کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مسئولیت ایران در این دوره، بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به اهداف و ارزش‌های راهبردی تراسیکا تأکید کرد و گفت: ایران در دوره ریاست خود تلاش کرد با پایبندی به اصول همکاری چندجانبه، روند فعالیت‌ها و تعامل میان کشورهای عضو این کریدور مهم حمل‌ونقلی را تقویت کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط خاصی که ایران در این دوره با آن مواجه بوده است، اظهار داشت: در طول این دوره، جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت هدف حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفت که در پی آن خساراتی به زیرساخت‌ها وارد شد و شماری از شهروندان جان خود را از دست دادند.

ترفع همچنین به حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب اشاره کرد و گفت: در این حادثه ۱۶۸ کودک در پی اصابت دو موشک جان خود را از دست دادند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این موضوعات را نه برای جلب همدردی، بلکه برای بیان شرایطی مطرح می‌کند که ریاست این کشور بر کمیسیون تراسیکا در آن انجام شده است.

پیگیری برنامه‌های راهبردی و اصلاحات نهادی

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره ریاست ایران بر تراسیکا گفت: در این دوره، یکی از اولویت‌های اصلی پیشبرد چشم‌انداز راهبردی بلندمدت این سازمان و آغاز فرآیند تدوین راهبرد تراسیکا برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، چندین دور رایزنی برای نهایی‌ کردن سند مفهومی اصلاحات تراسیکا برگزار شد که نشان‌دهنده تلاش مشترک کشورهای عضو برای تقویت و نوسازی چارچوب نهادی این سازمان است.

به گفته ترفع، در این دوره همچنین کار بر روی بنیان‌های حقوقی و مقرراتی تراسیکا ادامه یافت و روند ایجاد شورای تجاری تراسیکا با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در تحقق اهداف اتصال‌پذیری این کریدور آغاز شد.

وی افزود: پیشرفت‌هایی نیز در زمینه تعمیق همکاری با شرکای بین‌المللی و هماهنگ‌سازی پنجره‌های واحد دریایی ملی در امتداد کریدور تراسیکا حاصل شد که گامی مهم در تسهیل تجارت دریایی به شمار می‌رود.

تلاش برای تداوم فعالیت‌های سازمان

ترفع در ادامه با اشاره به روند فعالیت‌های کمیسیون در این دوره گفت: در طول ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا، تلاش شد تداوم نهادی سازمان حفظ شده و گفت‌وگوی سازنده میان کشورهای عضو ادامه یابد.

وی افزود: ایران در چارچوب همکاری، احترام متقابل و پایبندی به اهداف بنیادین تراسیکا عمل کرده و در عین حال برای تقویت نقش کمیسیون بین‌دولتی و افزایش مشارکت متوازن کشورهای عضو در فرآیند تصمیم‌گیری تلاش کرده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در عین حال به برخی چالش‌های نهادی در این دوره اشاره کرد و گفت: این دوره با برخی دشواری‌های نهادی و تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه اداره دبیرخانه دائمی نیز همراه بود.

وی تأکید کرد: با وجود این چالش‌ها، ایران در طول دوره ریاست خود بر گفت‌وگو، خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری نهادی تأکید داشته و حفظ ثبات و تداوم فعالیت‌های تراسیکا را در اولویت قرار داده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از دبیرکل کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا قدردانی کرد و گفت: دبیرکل در طول دوره مسئولیت خود تلاش قابل توجهی برای حفظ تداوم فعالیت دبیرخانه دائمی و عملکرد سازمان انجام داده است.

وی برای دبیرکل این کمیسیون در مسئولیت‌های آینده آرزوی موفقیت کرد.

واگذاری ریاست به قزاقستان

ترفع در پایان سخنان خود اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با اطمینان کامل، ریاست کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا را به جمهوری قزاقستان واگذار می‌کند.

وی افزود: ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد تراسیکا، همچنان به همکاری فعال با این سازمان ادامه خواهد داد و از ریاست جدید حمایت می‌کند.

