رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که با تعلیق غنی‌سازی دو دهه‌ای در ایران «مخالفتی ندارد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هفته‌ها پس از اینکه برخی رسانه‌ها مدعی شدند احتمال تعلیق غنی‌سازی در مذاکرات آتش‌بس مطرح شده است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که «هیچ مخالفتی» با تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت ۲۰ سال ندارد «اما باید شامل تعهد واقعی باشد». 

او همچنین مدعی شد که طی دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از او درخواستی درباره ایران نداشته است.

ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرکت‌های نفتی چین اشاره کرد که به دلیل خرید نفت ایران، تحت تحریم قرار گرفته‌اند. او گفت که طی روز‌های آینده درباره لغو این تحریم‌ها تصمیم خواهد گرفت.

پیش از این، الجزیره گزارش داده بود که عدم توافق در مذاکرات پاکستان به دلیل اصرار آمریکا برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مدت ۲۰ سال بوده است. به گزارش این رسانه، ایران با پیشنهاد آمریکا موافقت نکرده است.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که به گفته وزیر خارجه کشورمان، موضوع غنی‌سازی فعلا در بحث‌ها مطرح نیست. او امروز اعلام کرد: «موضوع غنی سازی ما پیچیده است و برای رسیدن به نتیجه با طرف آمریکایی پیشنهاد دادیم این بحث به تعویق بیفتد. در حال حاضر این موضوع مورد بحث نیست.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، غنی سازی ، اورانیوم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
توی برجام همه همه قابل اعتماد نیست . باز سر همون تاریخ هم یه بازی در میارن و به هم میزنن . یا رومی روم . یا زنگی زنگ تمام و مکرو و مکرالله و والله خیرالماکرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
غلط کرد ترامپ. انرژی هسته ای حق مسلم ایران است و 400 کیلوگرم هم حق ایران است و هیچ کشوری حق دخالت ندارد
۳۸
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
انقدر سانتریفیوژ پیشرفته باید بسازیم و اورانیوم غنی تولید کنیم که جرات نکنند دو دهه آینده به ایران فکر کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باشه بسازید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با نظارت آژانس خیانتکار در ایران هیچ مذاکره جدی شکل نمی‌گیرد
