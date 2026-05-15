باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هفتهها پس از اینکه برخی رسانهها مدعی شدند احتمال تعلیق غنیسازی در مذاکرات آتشبس مطرح شده است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که «هیچ مخالفتی» با تعلیق برنامه هستهای ایران به مدت ۲۰ سال ندارد «اما باید شامل تعهد واقعی باشد».
او همچنین مدعی شد که طی دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از او درخواستی درباره ایران نداشته است.
ترامپ در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرکتهای نفتی چین اشاره کرد که به دلیل خرید نفت ایران، تحت تحریم قرار گرفتهاند. او گفت که طی روزهای آینده درباره لغو این تحریمها تصمیم خواهد گرفت.
پیش از این، الجزیره گزارش داده بود که عدم توافق در مذاکرات پاکستان به دلیل اصرار آمریکا برای تعلیق غنیسازی اورانیوم به مدت ۲۰ سال بوده است. به گزارش این رسانه، ایران با پیشنهاد آمریکا موافقت نکرده است.
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که به گفته وزیر خارجه کشورمان، موضوع غنیسازی فعلا در بحثها مطرح نیست. او امروز اعلام کرد: «موضوع غنی سازی ما پیچیده است و برای رسیدن به نتیجه با طرف آمریکایی پیشنهاد دادیم این بحث به تعویق بیفتد. در حال حاضر این موضوع مورد بحث نیست.»
منبع: الجزیره