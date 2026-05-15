باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، با دبیرکل سازمان حقوقی و مشورتی آسیا و آفریقا (آلکو)، در مقر این سازمان در دهلی نو، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

غریب آبادی در این دیدار، با اشاره به اهمیت سازمان برای جمهوری اسلامی ایران و نقش مهم این سازمان در تقویت صدای حقوقی کشور‌های آسیایی و آفریقایی در تحولات بین المللی، اظهار داشت: در شرایطی که حقوق بین الملل با چالش هایی، چون توسل به زور، اقدامات قهری یکجانبه، استاندارد‌های دوگانه، تضعیف چندجانبه گرایی و تلاش برای تحمیل روایت‌های یکجانبه روبروست، نقش نهاد‌هایی مانند آلکو در دفاع از برابری حاکمیت دولت ها، حق توسعه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مشارکت عادلانه همه کشور‌ها اهمیت دارد.

وی همچنین افزود: جمهوری اسلامی ایران برای همکاری فعال‌تر با آلکو در موضوعاتی مانند توسعه و تدوین حقوق بین الملل، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، حمایت از چند جانبه گرایی و تقویت ظرفیت حقوقی کشور‌های عضو آمادگی دارد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تصریح کرد آلکو می‌تواند یکی از بستر‌های مهم برای شکل دهی به رویکرد مستقل، متوازن و عادلانه در حقوق بین الملل باشد.

دبیرکل آلکو نیز ضمن ابراز قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان و تشریح برنامه‌های مختلف این سازمان در سالجاری به عنوان به عنوان هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان، آمادگی آلکو را برای برگزاری ابتکارات و رویداد‌های مشترک حقوقی با کشورمان اعلام کرد.

منبع: مهر