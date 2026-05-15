خداوند در قرآن وعده یاری و پیروزی به مؤمنان داده، اما این وعده خارج از قوانین طبیعی و سنت آفرینش نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - وعده یاری الهی در قرآن خارج از سنت آفرینش نیست و تنها به کسانی داده شده که تمام نیروهای خود را بسیج کنند و با همه توان به میدان آیند. این وعده نباید سبب سستی شود، بلکه باید موجب تحرک بیشتر گردد و مؤمنان پس از پیروزی نیز رابطه خود را با خدا محکم نگه دارند.

 یاری الهی تنها شامل کسانی می‌شود که تمام توان خود را بسیج کرده، با همه وجود به میدان آیند و پس از پیروزی نیز رابطه خود را با خدا محکم نگه دارند.

پرسش:

خداوند به چه کسانی وعده یاری داده است؟

پاسخ اجمالی:

وعده پیروزی و یاری خدا و دفاع از مؤمنان که در آیات قرآن آمده، خارج از سنت آفرینش و قوانین حیات نیست، بلکه خداوند تنها به کسانی وعده داده که تمام نیروهای خود را بسیج کرده، و با همه توان به میدان آیند. در واقع وعده های الهی نباید سبب سستی و برداشتن بار مسئولیت از دوش مومنین شود، بلکه باید موجب تحرک بیشتر و فعالیت دامنه دارتر گردد. بر اساس آیات و روایات، آنان بعد از پیروزی هم رابطه خود را با خداوند همچنان محکم می دارند، و پیروزی بر دشمن را وسیله ای برای نشر حق، عدالت و فضیلت قرار می دهند.

پاسخ تفصیلی:

این تصور اشتباه است که وعده پیروزی و یاری خدا و دفاع از مؤمنان که در آیات قرآن آمده است، خارج از سنت آفرینش و قوانین حیات می باشد، چنین نیست، این وعده را خداوند تنها به کسانی داده است که: تمام نیروهای خود را بسیج کنند، و با همه توان به میدان آیند، و لذا در تعبیر آیه ۴۰ سوره «حج» می خوانیم: «لَوْ لا دَفَعَ اللّهُ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض».

بنابراین، دفع ظالمان را خدا تنها با نیروهای غیبی و قدرت صاعقه و زلزله (جز در موارد استثنائی) نمی کند، بلکه به وسیله مؤمنان راستین شرّ آنها را دفع می نماید، و تنها چنین کسانی را زیر پوشش حمایت خود قرار می دهد.

بنابراین، وعده های الهی نه تنها نباید سبب سستی و برداشتن بار مسئولیت از دوش شود، بلکه باید موجب تحرک بیشتر و فعالیت دامنه دارتر گردد، و البته در این صورت، پیروزی از ناحیه خدا تضمین شده است.

و نیز یاد آوری می شود: این گروه از مؤمنان تنها قبل از پیروزی به در خانه خدا نمی روند، بلکه بعد از پیروزی هم به مقتضای: «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ...»، (۱) نیز رابطه خود را با او همچنان محکم می دارند، و پیروزی بر دشمن را وسیله ای برای نشر حق و عدالت و فضیلت قرار می دهند.

در بعضی از روایات اسلامی آیه فوق به حضرت مهدی(علیه السلام) و یارانش، یا آل محمد(صلی الله علیه وآله) به طور عموم، تفسیر شده است، چنان که در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم که در تفسیر آیه «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الأَرْضِ»... فرمود: این آیه تا آخر از آن «آل محمّد و مهدی و یاران او» است:

«یَمْلِکُهُمُ اللّهُ مَشارِقَ الأَرْضِ وَ مَغارِبَها، وَ یُظْهِرُ الدِّیْنَ، وَ یُمِیْتُ اللّهُ بِهِ وَ بِأَصْحابِهِ الْبِدَعَ وَ الْباطِلَ، کَما أَماتَ الشُّقاةُ الْحَقَّ، حَتّی لا یُری أَیْنَ الظُّلْمُ، وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»؛ (خداوند شرق و غرب زمین را در سیطره حکومت آنها قرار می دهد، آئینش را آشکار می سازد، و به وسیله مهدی(علیه السلام) و یارانش، بدعت و باطل را نابود می کند آنچنان که تبهکاران، حق را نابود کرده بودند، و آنچنان می شود که: بر صفحه زمین، اثری از ظلم دیده نمی شود [چرا که] آنها امر به معروف و نهی از منکر می کنند).

در این زمینه احادیث دیگری نیز وارد شده است.

اما این احادیث بیان کننده مصداق های روشن و آشکار است و مانع عمومیت مفهوم آیه نیست، بنابراین، مفهوم گسترده آیه، همه افراد با ایمان، مجاهد و مبارز را شامل می شود. (۲)

منبع: پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ

برچسب ها: وعده الهی ، قرآن کریم ، ایمان به خدا
