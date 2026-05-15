باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج اظهار کرد: رهبر شهید در سفر ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ به کردستان، نگاه امنیتی از منطقه را برداشتند و توسعه و پیشرفت را برای استان به ارمغان آوردند.
امام جمعه سنندج از خدمات نیروهای نظامی طی ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم و تلاش مسئولان در خدمت به مردم تقدیر و بر لزوم تلاش دولت برای کنترل تورم تاکید کرد.
ماموستا رستمی در بخش دیگری از، خطبهها بر لزوم توجه مردم به بحث سلامت تاکید کرد و افزود: جامعهای که سالم نباشد، توان پیشرفت و توسعه را نخواهد داست.
وی اضافه کرد: در عبادت از جمله نماز هم ورزش و سلامتی نهفته است، پس همه باید به حفظ سلامت و انجام ورزش توجه داشته باشیم.
خطیب جمعه سنندج، لازمه داشتن ایمان واقعی را پنج شرط دانست و یادآور شد: انسان مسلمان ایمانش کامل نیست مگر اینکه شهادتین، نماز، زکات، روزه و حج را ادا کند.
ماموستا رستمی ادامه داد: حج یکی از مهمترین مولفههای دین اسلام است و در صورتیکه حجاج از گناهان خود توبه واقعی کنند، رستگار خواهند شد.
سوق یافتن جمعیت کشور به سمت سالمندی
رئیس شبکه بهداشت سنندج هم پیش از خطبهها به مناسبت هفته سلامت (۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت)، اظهار کرد: بیماریهای قلبی و عروقی، فشار خون، سکتههای مغزی و حوادث رانندگی، مهمترین دلایل مرگ و مرگ در کشور است.
هوشنگ پیرفلاح با بیان اینکه جامعه به سمت سالمندی سوق مییابد، افزود: تا سال ۱۴۱۰، حدود ۱۴ درصد جمعیت ما به سالمندی گرایش خواهد یافت، ضمن اینکه تا سال ۱۴۳۰، ۳۰ میلیون از جمعیت کشور سالمند خواهند بود.
وی از مردم به ویژه سالمندان خواست نسبت به تغذیه سالم، ورزش و پیاده روی اهتمام جدی داشته و مراقب سلامت خود باشند.