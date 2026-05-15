زمین‌لرزه‌ای به بزرگی بیش از ۶ ریشتر در شرق ژاپن گزارش شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که امروز (جمعه) زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر جزیره «هونشو» در شرق ژاپن را لرزاند.

این مرکز اعلام کرد که عمق این زلزله ۱۰ کیلومتر زیر سطح زمین بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: زمین لرزه‌ ، ژاپن
