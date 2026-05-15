فریدریش مرتس با بیان اینکه بسیاری از افراد نمی‌توانند در آمریکا شغلی پیدا کنند، از جوانان آلمانی خواست از تحصیل در این کشور صرف نظر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از جوانان کشور خود خواست تا قبل از درخواست ادامه تحصیل یا کار در آمریکا، خوب فکر کنند و عواقب احتمالی آن را در نظر بگیرند. 

مرتس در یک گردهمایی کاتولیک‌های آلمانی در شهر وورتسبورگ گفت: «امروز، من توصیه نمی‌کنم که فرزندانم برای تحصیل و کار به ایالات متحده بروند. فضای اجتماعی متفاوتی در آنجا ایجاد شده است و حتی تحصیل‌کرده‌ترین افراد در یافتن شغل با مشکل مواجه هستند.»

صدراعظم آلمان خطاب به جوانان گفت که علیرغم پیامد‌های اقتصادی ناشی از درگیری‌ها و جنگ‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور خودشان همچنان چشم‌انداز‌های قوی ارائه می‌دهد.

مرتس در انتها گفت: «می‌خواهم همه را تشویق کنم که علیرغم چالش‌های فراوان، خوش‌بین باشیم که می‌توانیم این امر را محقق کنیم. من همچنان تلاش می‌کنم این کار را انجام دهم».

منبع: آناتولی

