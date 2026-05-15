باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از جوانان کشور خود خواست تا قبل از درخواست ادامه تحصیل یا کار در آمریکا، خوب فکر کنند و عواقب احتمالی آن را در نظر بگیرند.
مرتس در یک گردهمایی کاتولیکهای آلمانی در شهر وورتسبورگ گفت: «امروز، من توصیه نمیکنم که فرزندانم برای تحصیل و کار به ایالات متحده بروند. فضای اجتماعی متفاوتی در آنجا ایجاد شده است و حتی تحصیلکردهترین افراد در یافتن شغل با مشکل مواجه هستند.»
صدراعظم آلمان خطاب به جوانان گفت که علیرغم پیامدهای اقتصادی ناشی از درگیریها و جنگهای بینالمللی، اقتصاد کشور خودشان همچنان چشماندازهای قوی ارائه میدهد.
مرتس در انتها گفت: «میخواهم همه را تشویق کنم که علیرغم چالشهای فراوان، خوشبین باشیم که میتوانیم این امر را محقق کنیم. من همچنان تلاش میکنم این کار را انجام دهم».
منبع: آناتولی