ستاره پرتغالی منچستریونایتد با رای هواداران این باشگاه به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - برونو فرناندز برای پنجمین بار جایزه بهترین بازیکن سال سر مت بازبی را از آن خود کرد و رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد.

جایزه بهترین بازیکن سال به احترام سر مت بازبی سرمربی سال‌های دور منچستر یونایتد که قهرمانی‌های زیادی را برای این تیم به ارمغان آورد، نامگذاری شده است.

فرناندز پس از یک فصل درخشان دیگر با پیراهن شیاطین سرخ از سوی اکثریت هواداران به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد.

او در این فصل ۸ بار برای شیاطین سرخ گلزنی کرده است. ستاره پرتغالی در لیگ برتر ۱۹ پاس گل به هم تیمی هایش داده است و نقش مهمی در پیروزی های تیمش ایفا کرده است.

تیری آنری و کوین دی بروینه هر دو به ترتیب در فصل‌های ۲۰۰۲/۲۰۰۳ و ۲۰۱۹/۲۰۲۰ موفق شدند ۲۰ پاس گل به هم‌تیمی‌هایشان بدهند و برونو ۲ بازی دیگر تا رسیدن به این رکورد یا حتی عبور از آن فاصله دارد.

داوید دخیا و کریستیانو رونالدو پیشتر چهار بار موفق شده بودند جایزه بهترین بازیکن فصل منچستریونایتد را کسب کنند، اما حالا برونو فرناندز با کسب پنجمین عنوان بهترین بازیکن فصل رکوردار شده است.