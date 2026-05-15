بیانیه رسمی وزارت خارجه چین و تحلیل‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که تلاش آمریکا برای همراه کردن پکن علیه تهران با شکست مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به چین، جنجال گسترده‌ای را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخت؛ آن هم در میان تلاش‌های آمریکا برای تبدیل این سفر به گونه‌ای که نشان دهد واشنگتن موفق شده است پکن را به سمت اعمال فشار‌های مستقیم بر ایران سوق دهد یا حتی تحولی در موضع چین نسبت به بحران خلیج فارس و پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کند.

اما منابع دیپلماتیک آسیایی امروز جمعه به «المیا‌دین» تاکید کردند که آنچه درباره تغییر بنیادین در سیاست چین در قبال ایران گفته می‌شود، «نادرست و گمراه‌کننده» است.

این منابع اشاره کردند که اظهارات فزاینده مقامات آمریکایی «در چارچوب غرق‌سازی رسانه‌ای و تلاش برای نشان دادن واشنگتن در قامت یک پیروز سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد، در حالی که هیچ گشایش واقعی در پرونده‌های اساسی مرتبط با تهران حاصل نشده است.»

پکن: موضع ما در قبال ایران تغییر نکرده است

این منابع توضیح دادند که چین طی ساعات گذشته از اتخاذ مواضع شتاب‌زده درباره ایران خودداری کرد، تا اینکه وزارت امور خارجه چین صبح امروز بیانیه‌ای رسمی منتشر و در آن شفاف‌سازی کرد که موضع پکن، چه در رابطه با پرونده هسته‌ای و چه امنیت خلیج فارس، تغییر نکرده است.

به گفته این منابع، چین همچنان از جلوگیری از انتشار تسلیحات هسته‌ای حمایت می‌کند، اما در عین حال، پشتیبان حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب‌های غیرنظامی است؛ پکن این موضع را از سال‌ها پیش ثابت می‌داند و آن را نتیجه تفاهمات جدید با واشنگتن تلقی نمی‌کند.

در پرونده تنگه هرمز، پکن بر ضرورت باز نگه داشتن این گذرگاه دریایی به روی تجارت بین‌المللی همراه با مخالفت با نظامی‌سازی منطقه یا تبدیل آن به میدان درگیری دائمی تاکید کرد، اما در عین حال بر حمایت خود از حقوق ایران به عنوان یک کشور ساحلی این تنگه نیز پافشاری نمود.

نفت ایران؛ نیاز مستمر چین

این منابع همچنین وجود یک جایگزین واقعی برای نفت ایران را برای چین تکذیب و تصریح کردند که حدود ۴۵ درصد از واردات انرژی چین از تنگه هرمز عبور می‌کند، در حالی که ایران به‌رغم تحریم‌های آمریکا و فشار‌های مداوم غرب، همچنان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان انرژی پکن به شمار می‌رود.

آنها تاکید کردند که تنوع‌بخشی چین به منابع انرژی خود، از جمله افزایش واردات از آمریکا یا کشورهای خلیج فارس، به معنای توقف واردات نفت از ایران نیست.

رسانه‌های اسرائیلی: ترامپ با «چمدان خالی» به پکن می‌رسد

در همین راستا، «تسبی برئیل» تحلیلگر امور خاورمیانه در روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» اشاره کرد که واقعیت‌های میدانی و سیاسی، تصویری کاملاً متفاوت از آنچه ترامپ تلاش می‌کند جلوه دهد را منعکس می‌سازند؛ چرا که مذاکرات هسته‌ای همچنان با بن‌بست مواجه است، محاصره اعمال‌شده علیه ایران دستخوش ترک‌های تدریجی شده و تهران به تحمیل حضور خود در معادله کشتیرانی و انرژی در خلیج فارس ادامه می‌دهد.

برئیل به نقل از سایت ایرانی «قدس» نوشت که ترامپ با «چمدان خالی» به پکن رسید؛ آن هم پس از آنکه امیدوار بود سفرش متعاقب یک پیروزی کامل بر ایران انجام شود که تضمین‌کننده بازگشایی تنگه هرمز و فرض یک توافق هسته‌ای جدید با شروط آمریکایی باشد.

چین آماده دست کشیدن از مشارکت راهبردی خود با ایران نیست

بر اساس این گزارش، چندین کشور منطقه‌ای تعامل واقع‌بینانه‌تری را با نفوذ ایران آغاز کرده‌اند؛ به‌طوری‌که پاکستان توافقی را امضا کرد که به نفتکش‌های گاز قطر اجازه می‌دهد از آب‌های ایران عبور کنند و عراق نیز ترتیبات مشابهی را برای عبور نفتکش‌ها منعقد نمود.

همچنین گزارش‌های غربی از پیشنهاد عربستان برای یک توافق عدم تعرض منطقه‌ای با ایران با هدف حفاظت از کشتیرانی و کاهش احتمال تنش صحبت کرده‌اند.

برئیل معتقد است که سفر ترامپ به چین ممکن است او را به این کشف سوق دهد که آمریکا دیگر تنها طرف قادر به مدیریت توازن‌ها در خلیج فارس نیست؛ به‌ویژه که به نظر نمی‌رسد پکن آماده دست کشیدن از مشارکت راهبردی خود با ایران باشد، حتی اگر بر اجتناب از رویارویی مستقیم با واشنگتن تاکید داشته باشد.

پایبندی پکن به شراکت با ایران و روابط خوب با کشورهای خلیج فارس  وآمریکا

این گزارش اسرائیلی نظر داد که چین به ایران به عنوان یک بخش اساسی از پروژه «یک کمربند، یک جاده» و مسیری مهم برای امنیت انرژی خود می‌نگرد، در حالی که تهران پکن را یک متحد اقتصادی و راهبردی غیرقابل جایگزین، به‌ویژه در سایه تحریم‌های غربی می‌داند.

با وجود این، برئیل در این گزارش گفت که رابطه میان دو طرف در حد یک اتحاد نظامی مستقیم نیست؛ چرا که چین تلاش می‌کند توازن دقیقی میان منافع خود با ایران و روابط اقتصادی کلان خود با کشور‌های خلیج فارس و آمریکا حفظ کند.

نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد که تلاش‌های واشنگتن برای به تصویر کشیدن چین به عنوان طرفی که آماده اعمال فشار قاطع بر ایران است، بیشتر به یک نبرد تبلیغاتی شباهت دارد تا یک تحول راهبردی واقعی؛ در حالی که شاخص‌های سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهند پکن همچنان به سیاست خود مبنی بر مهار تنش و حفظ مشارکت با تهران در چارچوب محاسبات منافع بزرگ در منطقه پایبند است.

منبع: المیادین

برچسب ها: چین و آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، خلیج‌فارس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
بعد از اینکه ایران چند روز پیش به اشتباه به یک کشتی چینی حمله کرد برای دلجویی دیروز اجازه عبور به ۳۰ کشتی چینی داد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اولین محک چین برای ابراز حسن نیتش باید وتو کردن قطعنا هفته آینده باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا رو فراموش نکنید . و مردم رو همین چین و بقیه چکاره هستن . در آخر ادمین محترم میدونم پیام من منتشر نمیشه بنده تکلیف خودمو انجام دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی واقعا فکر کردید چین آمریکا رو ول میکنه میاد سمت ایران؟!!!!
Iran (Islamic Republic of)
تورم و گرونی
۰۰:۵۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینا به زمین و زمان...هم نفت مجانی میدن و منابع و معادن و مخازن و اب و برق و گاز و زمین و خاک و شن طلا و......میدن مفتی... اخر ما میمونیم بااین گرونیا که داریم شتک میشیم ساییده میشیم خدا لعنت کنه اینارو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواهیم دید..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
منظورت چیه که خواهیم دید ؟! فکر کردی خیلی زرنگی ؟ و فقط خودت حالیت میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ پست فطرت می گوید باید ایران قضیه انرژی هسته ایی را بیست ۲۰ سال کنار بگذارد ، بیست میدانید یعنی چی ؟!! یعنی برای همیشه تعطیل!!! چرا چون آنها از روی خودشان چیزی را زمان گذاری ممی کنند ! و چرا روی بیست سال تاکید کرده اند ، برای اینکه یک حساب و کتابی برای خودشان کرده اند که روی بیست ۲۰ سال دست گذاشته اند ، بیست سال عمریست به اندازه دو نسل از یک جامعه که تا آن دوران اصلا کسی دیگر از انرژی هسته ایی چیزی حالیش نیست و کسی در این خصوص رشته و تحصیلاتی ندارد و نکرده و این رشته در سطوح دانشگاهی ریشه کن شده و آثاری ازش پیدا نمیشه و گر کسی هم فعالیتی کرده باشد ترور و از صحنه روزگار حذف میشه چون دست بردار که نیستند و تا ابد این مانع پیشرفت و توسعه از طرف دشمنان ما وجود خواهد داشت خلاصه قبول کردن این پیشنهاد امریکا برای کنار گذاشتن انرژی هسته ایی برای بیست سال یعنی همه چیز برای همیشه تمام تا ابد .... !!!! حتی یک سال هم نباید قبول کرد تحت هر شرایطی...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی غلط کرده به این سگ زرد مربوط نیست اورانیوم در کار نیست همش تبدیل میشه به بمب اتم وسلام غنی سازی هم با قدرت ادامه پیدا می‌کنه اگر ما بمب اتم داشتیم به کشور ما حمله نمیشد ولی اگر تحویل آمریکا بدیم با دست باز و خیال راحت دست به جنایت و نسل کشی در منطقه میزنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنقدر چین چنان نکن چین رقصی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به ما چه! هر چی هستن به خودشون ربط داره!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر خبری هست غیر از وصل اینترنت و برطرف کردن مشکلات مردم که هرروز فقیرتر میشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر کس به فکر منافع خودشه چین دنبال نفت مفت میگرده ایران چاره ای نداره باید با چین رابطه داشته باشه تا سوخت م و ش ک و موتور پ ه ب اد رو از اونها بخره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هی چین چین نکنید حق مردم با این نیست که با چین ارتباط داشته باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
گفتن میخوایی پیشرفت کنی ، با افرادی که پیشرفت کردن ارتباط داشته باش! وقتی هم پیشرفت کردی مثل درخت پر بار سر به زیر باش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید با کجا ارتباط داشته باشن ؟ حق مردم و ارتباط مون با کجاست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
انسان اقلی باشیطان دوست نمیشه غلطه کرده هرکه گفته تنگه هرمز بازشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این استعاره ها فایده نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا این اپ های داخلی یا قطع هستن یا تاخیر دارن؟
نشان بعد یه ربع که نصف مسیر رو رفتی تازه شروع می‌کنه لود بشه گاهی اوقات که اصلا وصل نمیشه
توی بله هم ویسا محدودیت زمانی دارن
توی روبیکا هم بعضی ویسا رو اصلا لود نمیکنه
باید چه کار کنیم؟ فایلایی که توی تلگرام سیو کردیم هم که قابل دسترس نیست
چرا هیچ کس جوابگو نیست؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
,خبرنگارا yjc چقدر پول مگه میگیرین چشماتونو روی گرونی قطعی اینترنت، ارزش پول ملی بستین. لااقل کامنتا مردمو فیلتر نکنین. پیگیری هم نکردین کی نت وصل میشه و این دزدان اینترنت گوگی خداتومن فروشرا مجازات نمیشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوشا بحالشون که سران چین فقط فکر پیشرفت کشور و آسایش مردم شون هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین‌که چین پیشنهاد کشورم بحرین را وتو کرد دستش درد نکنه ما باید محکم ایستاد و دست رو زانو خودمان باشد و توقع اضافی از چین نداشته باشیم که بیاد برای ما بجنگند
