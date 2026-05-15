باشگاه خبرنگاران جوان - در روز پایانی مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا فرزان احمدی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس نوجوانان پسران در فینال آسیا به مصاف نماینده کشور میزبان رفت و علی رغم تلاش‌هایی که داشت، اما داوران بوکسور ازبکستان را برنده این دیدار کردند و احمدی به مدال نقره آسیا رسید.

احمدی برای رسیدن به فینال این مسابقات، بوکسور‌های کشور‌های ترکمنستان و کره جنوبی را شکست داده بود.

یاسین زیار نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم تیم ملی پسران در رده سنی نوجوانان امروز در فینال این رقابت‌ها به مصاف بوکسور کشور میزبان رفت، اما با شکست مقابل بوکسور ازبکستان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و نقره‌ای شد.

وی در نخستین مبارزه با ناک‌اوت سریع نماینده ترکمنستان در تنها ۳۰ ثانیه، صعودی طوفانی به نیمه‌نهایی را رقم زده بود. در نیمه نهایی نیز با شکست بوکسور قرقیزستان به فینال مسابقات بوکس نوجوانان آسیا راه یافته بود.

پیش از این امروز در نخستین مبارزه متین چمی‌پا بوکسور وزن ۵۷ کیلوگرم کشورمان در فینال به طلا رسید.