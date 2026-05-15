باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کشت کلزا در این منطقه، تنها یک تغییر در الگوی کشت نیست؛ بلکه نمایانگر یک چرخش استراتژیک در کشاورزی منطقه است. این «طلای زرد» که از میان خاک‌های پلدختر جوانه می‌زند، وعده‌ای از ثروت و خودکفایی در صنایع روغن‌سازی را با خود به همراه می‌آورد، اما این وعده، پرسش‌های بزرگتری را نیز در ذهن کشاورزان و مدیران محیط‌زیست ایجاد می‌کند.

پلدختر با ظرفیت‌های آب و خاک خود، همواره یکی از قطب‌های کشاورزی استان لرستان بوده است. ورود کلزا به این چرخه، پاسخی به نیاز مبرم کشور برای کاهش واردات روغن خوراکی است. برای کشاورز پلدختری، کلزا به معنای «ارزش افزوده» است. برخلاف بسیاری از محصولات سنتی که قیمت‌های بی‌ثبات دارند، کلزا به دلیل تقاضای بالا در صنایع خوراک دام و روغن‌سازی، می‌تواند امنیت مالی بیشتری را برای خانواده‌های روستایی به ارمغان بیاورد. این کشت، نه تنها درآمد را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند باعث ایجاد زنجیره ارزش (از تولید بذر تا فرآوری) در خود منطقه شود و از مهاجرت روستایی بکاهد.

برداشت دانه روغنی کلزا در یک هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع پلدختر

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر پیش از این اعلام کرد: به‌دلیل شرایط اقلیمی مطلوب در سال زراعی جاری، وضعیت مزارع کلزا بسیار رضایت‌بخش بوده و برآورد می‌شود بین دو تا دو هزار و ۵۰۰ تن محصول از سطح یک هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع کلزای این شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر، احمدرضا ساتیاروند، با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال در سطحی بالغ بر یک هزار و ۸۰۰هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان، دانه روغنی کلزا کشت شده است.

وی افزود: به‌دلیل بارش‌های مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب در سال زراعی جاری، وضعیت مزارع کلزا بسیار رضایت‌بخش بوده و برآورد می‌شود بین دو تا دو هزار و ۵۰۰ تن محصول از این سطح برداشت شود که نویدبخش سالی پربار برای کلزاکاران پلدختری است.

ساتیاروند با اشاره به اهمیت این محصول در تأمین روغن خوراکی کشور و نقش آن در تناوب زراعی مزارع گندم، تصریح کرد: برداشت کلزا علاوه بر ارزش اقتصادی، در بهبود حاصلخیزی خاک و مدیریت علف‌های هرز نیز تأثیر قابل‌توجهی دارد.

ساتیاروند خاطرنشان کرد: با اقدامات خوبی که طی دو سال گذشته در شهرستان انجام شده، خوشبختانه مشکلی بابت کمباین برداشت وجود ندارد و هم اکنون پنج کمباین با هد مخصوص کلزا در شهرستان فعالیت دارند و محصول برداشت‌شده، از طریق کمیسیون خرید کلزا، خریداری می‌شود تا فرآیند تحویل، توزین و پرداخت مطالبات با نظم، دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

ساتیاروند ضمن تشکر از کارشناسان پهنه مرتبط با تولید این محصول، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، سطح زیرکشت و عملکرد این محصول در سال‌های آینده افزایش یابد.

چالش منابع؛ توازن میان «سود» و «آب»

اما در میان این شکوهِ زرد، یک سایه سنگین وجود دارد: بحران آب. همان‌طور که در بحث‌های مربوط به تالاب‌ها و رودخانه‌های منطقه شاهد بوده‌ایم، مدیریت منابع آبی در پلدختر حساسیت بالایی دارد. کلزا اگرچه در مقایسه با برخی محصولات سنتی، مصرف آبِ کارآمدتری دارد، اما نباید فراموش کرد که کشت وسیع آن در سطحی صنعتی، نیازمند مدیریت دقیقِ آبیاری است. سوال اصلی اینجاست: آیا الگوی کشت کلزا با ظرفیت‌های هیدرولوژیک رودخانه کرخه و منابع زیرزمینی پلدختر همخوانی دارد؟ اگر کشت کلزا به جای «مدیریت هوشمند»، به سمت «توسعه بی‌رویه» حرکت کند، ممکن است ثروت کوتاه‌مدت کشاورز، به هزینه‌ای بلندمدت برای اکوسیستم منطقه تبدیل شود.

کشت کلزا در پلدختر، پلی است میان «بحران‌های اقلیمی» و «امید‌های اقتصادی». این محصول می‌تواند موتور محرک توسعه در منطقه باشد، مشروط بر اینکه در سایه نگاهی علمی و محیط‌زیستی رشد کند. ما نباید اجازه دهیم اشتیاق برای سود اقتصادی، چشم ما را بر واقعیت‌های اقلیمی و کم‌آبی منطقه ببندد. پلدختر مستحق آن است که هم شکوهِ دشت‌های زردش را حفظ کند و هم از ثروت حاصل از آن بهره‌مند شود.