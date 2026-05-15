۳ تصادف کمتر از ۵ ساعت در سلماس ۵ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ساعت ۱۰:۳۰ امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵؛ واژگونی سمند در محور سلماس تسوج مقابل شهرک صنعتی به پایگاه امدادونجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس اعلام شد.

وی افزود: حادثه دوم ساعت ۱۰:۴۸ واژگونی یک دستگاه پیکان وانت محور سلماس - خوی (ورودی روستای گوبه) اتفاق افتاد.

محبوبی گفت: حادثه سوم نیز ساعت ۱۳:۰۰ واژگونی پیکان وانت در محور تسوج به سلماس به وقوع پیوست.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی اظهار کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی و قره تپه هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل این حوادث اعزام شدند.

به گفته محبوبی این حوادث در مجموع ۵ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.