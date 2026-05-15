باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دعوت از همه تشکل‌های فعال در صنایع پایین‌دستی برای رفع اشکالات موجود، گفت: «خدا را شکر جلسه بسیار خوبی بود و فکر می‌کنم خروجی آن برای صنعت بسیار مثمرثمر باشد.

وی افزود: متاسفانه در مدتی اخیر به دلیل مشکلات پیش آمده در پتروشیمی، واحدهای صنعتی در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه بودند.

یاریجانیان با ابراز امیدواری از روند جدید تصریح کرد: در این جلسه کاملاً متوجه شدیم که در روزهای آینده خبرهای خیلی خوبی در راه است. صنعت پلیمر کشور دارد به گونه‌ای کار می‌کند که مواد اولیه به کارخانه‌ها می‌رسد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صنعت در حال عبور از «پیچ تاریخی» است، تأکید کرد: من فکر می‌کنم در هفته‌های آینده صنعت ما قابلیت بازگشت به شرایط قبل از جنگ رمضان را دارد و می‌توانیم تولیدات خود را با روال و قدرت بیشتری ادامه دهیم.