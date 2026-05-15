اعضای هیئت همراه ترامپ در سفر به چین، اقلام اهدایی را پیش از ترک این کشور در فرودگاه دور انداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «امیلی گودین» خبرنگار روزنامه «نیویورک پست» فاش کرد که اعضای هیئت آمریکایی با وسایل و هدایایی که در چین به آنها داده شده بود، چه کار کردهاند.
این خبرنگار گفت که کارکنان آمریکایی هیچیک از وسایلی را که در پکن به آنها اهدا شده بود با خود به داخل هواپیما نبردند؛ به طوری که کارتهای اعتباربخشی، تلفنهای همراه یکبارمصرف مخصوص کارکنان کاخ سفید و نشانهایی را که مقامات چینی بین اعضای هیئت توزیع کرده بودند، در سطل زباله پایین پلههای هواپیما انداختند.
این روزنامه همچنین گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در طول سفر خود به چین از تلفن همراه شخصیاش استفاده نمیکند و به احتمال زیاد پستهای او در شبکههای اجتماعی از واشنگتن منتشر میشوند.
ترامپ امروز به سفر خود پایان داد و در این میان دعوت ضمنی از شی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای سفر به واشنگتن در سپتامبر آینده به عمل آورد. او متعهد شد که این سفر از نظر مهماننوازی و توجه، متقابلا جبران شود و ابراز امیدواری کرد رئیسجمهور چین واشنگتن را ترک کند در حالی که «بسیار شگفتزده شده است، همانطور که من بسیار از چین شگفتزده شدم.»
منبع: آر تی