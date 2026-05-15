اعضای هیئت همراه ترامپ در سفر به چین، اقلام اهدایی را پیش از ترک این کشور در فرودگاه دور انداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «امیلی گودین» خبرنگار روزنامه «نیویورک پست» فاش کرد که اعضای هیئت آمریکایی با وسایل و هدایایی که در چین به آنها داده شده بود، چه کار کرده‌اند.

این خبرنگار گفت که کارکنان آمریکایی هیچ‌یک از وسایلی را که در پکن به آنها اهدا شده بود با خود به داخل هواپیما نبردند؛ به طوری که کارت‌های اعتباربخشی، تلفن‌های همراه یک‌بارمصرف مخصوص کارکنان کاخ سفید و نشان‌هایی را که مقامات چینی بین اعضای هیئت توزیع کرده بودند، در سطل زباله پایین پله‌های هواپیما انداختند.

این روزنامه همچنین گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در طول سفر خود به چین از تلفن همراه شخصی‌اش استفاده نمی‌کند و به احتمال زیاد پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی از واشنگتن منتشر می‌شوند.

ترامپ امروز به سفر خود پایان داد و در این میان دعوت ضمنی از شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین برای سفر به واشنگتن در سپتامبر آینده به عمل آورد. او متعهد شد که این سفر از نظر مهمان‌نوازی و توجه، متقابلا جبران شود و ابراز امیدواری کرد رئیس‌جمهور چین واشنگتن را ترک کند در حالی که «بسیار شگفت‌زده شده است، همان‌طور که من بسیار از چین شگفت‌زده شدم.»

منبع: آر تی

برچسب ها: چین و آمریکا ، هیئت آمریکایی
خبرهای مرتبط
جهش بهای نفت در پی مذاکرات تجاری آمریکا و چین
چین پس از سفر ترامپ موضع خود را در قبال ایران تغییر داده است؟
ترامپ چین را ترک کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
من اگر جای شی بودم نمیزاشتم تکون بخوره تاو قتی سطل زباله را را با خود برده نمی کرد الان هم باید از طریق قدرت ñ ایران پاسخ بگیرند محکم البته امریکا دیگه سالهاست داره نابود میشه و این دیگه اداهای اخرشون هست میخان بگن خبری نیست
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
من اگر جای شی بودم نمیزاشتم تکون بخوره تاو قتی سطل زباله را را با خود برده نمی کرد الان هم باید از طریق قدرت واقعی ایران پاسخ بگیرند محکم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماهیت و شخصیت دولت آمریکا همین است !!!!
در هیچ کشوری اهانت به میزبان مرسوم نیست !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
😂😂😂😂
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
معلوم میشه چش دیدن همدیگه رو نداشتن
۱
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کار خوبی کردن
۴
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حرامزاده های کودک کش جمعند
مرگ بر صهیونیستها و آمریکا
۲۹
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمدرضا
۰۰:۰۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم خودشان را نمی‌کشند و فقط به فکر رفاه و منافع ملی شان هستند. دشمن مردم خودشان نیستند.
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ