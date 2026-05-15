فهرست تیم ملی فوتبال بلژیک برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک فهرست بازیکنان خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
فهرست شیاطین سرخ اروپا برای حضور در جام جهانی بدین شرح است:
دروازهبانها:
تیبو کورتوا - سنه لامنس - مایک پندرز
مدافعان:
تیموتی کاستانی - زنو دباست - کونی د وینتر - براندون مکله - آرتور تئاته - ماکسیم د کویپر- خواکین سیس - توماس مونیه - ناتان انگوی
هافبکها:
کوین دیبروینه - آمادو اونانا - نیکولاس راسکین - یوری تیلمانس - هانس وناکن - اکسل ویتسل
مهاجمان:
شارل د کتلاره - ماتیاس فرناندز- جرمی دوکو - روملو لوکاکو - دودی لوکباکیو - دیگو موریرا - الکسیس سالماکرز - لئاندرو تروسار