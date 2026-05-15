فهرست تیم ملی فوتبال بلژیک برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک فهرست بازیکنان خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

فهرست شیاطین سرخ اروپا برای حضور در جام جهانی بدین شرح است:

دروازه‌بان‌ها:

تیبو کورتوا - سنه لامنس - مایک پندرز

مدافعان:
تیموتی کاستانی - زنو دباست - کونی د وینتر - براندون مکله -  آرتور تئاته - ماکسیم د کویپر- خواکین سیس - توماس مونیه - ناتان انگوی

هافبک‌ها:

کوین دی‌بروینه - آمادو اونانا - نیکولاس راسکین - یوری تیلمانس - هانس وناکن - اکسل ویتسل 

مهاجمان:

شارل د کتلاره - ماتیاس فرناندز- جرمی دوکو - روملو لوکاکو - دودی لوکباکیو - دیگو موریرا - الکسیس سالماکرز - لئاندرو تروسار

برچسب ها: تیم ملی فوتبال بلژیک ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، رودی‌گارسیا
خبرهای مرتبط
محبی: در جام جهانی شانس صعود داریم/ اردوی تدارکاتی ترکیه بسیار مهم است
علی علیپور: ما ایران هستیم و کسی نمی‌تواند توانایی ما را به چالش بکشد
خان محمدی:
بازیکنان تیم ملی نباید اسیر جنگ روانی آمریکا شوند/ گروه ایران در جام جهانی مثل شمشیر ۲ لبه است
مهابادی:
صعود ایران در جام ملت‌های آسیا محتمل است/ باید اعتبار و آبروی ما در جام جهانی حفظ شود
شروط فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
کنعانی‌زادگان: هرچه داریم از این وطن و پرچم ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
آخرین اخبار
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار
بازیکنان خارجی پرسپولیس برمی گردند