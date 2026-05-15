اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی، از وزش باد شدید، خیزش گردوخاک در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان قم،با فعالیت سامانه بارشی همراه جریانات همرفتی سطحی، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک از عصر فردا (شنبه ۲۶ اردیبهشت) تا اواخر وقت فردا تمام مناطق استان را فرا می‌گیرد.

روز شنبه سمان قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گردوخاک، سمت باد غربی و سرعت باد ۹۰-۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

روز یکشنبه هم آسمان قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید و گردوخاک، در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق. سمت باد غربی و سرعت باد ۸۰-۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

بیشینه دمای امروز ۳۴ درجه سانتی گراد است که این عدد فردا به ۳۰ درجه و در روز یکشنبه به ۲۹ درجه خواهد رسید.