باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان سفر ترامپ به چین و در حالی که رسانهها همچنان مشغول تفسیر نوع دست دادن روسای جمهور دو کشور هستند، «رابرت پیپ» استاد برجسته دانشگاه شیکاگو از «زنجیره تحقیرهای ترامپ» سخن میگوید که منشاء آن در تهران است.
«ایران» در دور اول ریاست جمهوری ترامپ تقریبا بخش زیادی از سیاست خارجی دولت او را درگیر خود کرده بود. از خروج از برجام تا راه اندازی کارزار فشار حداکثری، ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و... ترامپ آن زمان جز جنگ هرکاری انجام داد تا تهران را وادار به تسلیم کند.
در دور دوم ریاست جمهوری، ترامپ جنگی که میخواست را به دست آورد و «زنجیره تحقیرها» از همین جا شروع شد و به اتحادیه اروپا و متحدان شرقی آمریکا سرایت کرد. نهایتا سفر به چین، ویترینی از تحقیرهای ابرقدرتی را به نمایش جهانی درآورد که هنوز در عقده بازگشایی تنگه هرمز دست و پا میزند.
برخی در داخل ایالات متحده، ترامپ را با «لیندون جانسون» رئیس جمهور اسبق آمریکا که دخالت نظامی در ویتنام را گسترش داد، مقایسه میکنند. «جانسون» تنها یک اسم نیست، نمادی در فضای سیاسی آمریکا است که از آن با عنوان گیر افتادن در باتلاقی که راه فرار ندارد، تعبیر میشود.
اولین بار که یکی از شرکای غربی آمریکا، ادبیات چابلوسانه در برابر ترامپ را کنار گذاشت و از واژه «تحقیر» برای ایالات متحده استفاده کرد، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان بود که پس از عدم حضور مقامهای ایرانی در دور دوم مذاکرات اسلام آباد به صراحت گفت: «ایران در حال تحقیر کردن ایالات متحده است».
رابرت پیت نیز در صفحه مجازی خود در ایکس به همین نکته اشاره کرده و مینویسد: «ابتدا مذاکرهکنندگان ایرانی حاضر نشدند با فرستادگان ترامپ دیدار کنند. سپس فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، بهصورت علنی گفت که ترامپ در حال تحقیر شدن است. بعد هم عربستان سعودی فاصله گرفتن از ترامپ را آغاز کرد.»
در واقع این استاد دانشگاه آمریکایی از یک زنجیره تحقیر سخن میگوید که از ایران شروع شده و به دیگر کشورها و شخصیتهای سیاسی جهان تسری پیدا کرده است. هرچند این سلسله تحقیرها حالا در پکن نمود بیشتری یافته، اما ریشه آن در تهران است.
چند روز قبل از آنکه ترامپ در کشمکش دست دادن با رئیس جمهور چین، مغلوب شی جین پینگ شود، نظیر چنین صحنهای را پادشاه انگلستان در سفر به آمریکا رقم زده بود.
در واقع جسارت متحدان غربی ترامپ در قاره سبز، از زمانی رقم خورد که ترامپ در ماجرای تنگه هرمز بارها و بارها به اروپا و ناتو التماس کرد تا او را برای رهایی از مهلکه ایران، کمک کنند.
سفارت کشورمان در مجارستان نیز به ریشه این جرئت یابی اروپاییها اشاره کرده و درایکس نوشته بود: «این جنگ ایران بود که به شما جرئت داد جور دیگری حرف بزنید.»
پس از دو ماه درجا زدن آمریکا پشت درهای بسته تنگه هرمز، از اروپا گرفته تا عربستان سعودی (متحد قدیمی آمریکا در منطقه) زمزمههایی در مخالفت با زیاده خواهیهای ترامپ شنیده میشود. حالا اروپا از استقلال خود در برابر آمریکا سخن میگوید و عربستان حریم هوایی خود را به روی آمریکا میبندد.
رئیس جمهور آمریکا هم در خارج از کشور و هم در داخل آمریکا، با سلسلهای از تحقیرها روبهرو است. به گفته رابرت پیپ، ترامپ اکنون با یک بحران بزرگ شبیه به بحران «لیندون جانسون» روبهرو است.
او در باتلاقی گیر افتاده که اجازه قدرتنمایی در جهان را از ابرقدرت غرب گرفته و با حال نزاری او را راهی دیدار با رئیس جمهور ابرقدرت دیگری کرده است.
رئیس جمهور آمریکا که میخواست ظرف یک جدول زمانی سرنوشت خصومت چند دههای آمریکا با کشورهایی چون ونزوئلا، ایران و کوبا را با پیروزی یکسره کند و به عنوان یک فاتح به پکن سفر کند، در دومین گام خود در رویارویی با ایران به چنان باتلاقی فرورفت که او را در شمایل «لیندون جانسون» راهی سفر چین کرد.
منبع: فارس