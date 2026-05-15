باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه خبری «سیانان» گزارش داد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که در سایه تداوم جنگ و ناآرامیها در بازارهای جهانی نفت، در حال بررسی لغو تحریمهای اعمالشده علیه آن دسته از شرکتهای چینی است که از ایران نفت خریداری میکنند.
ترامپ امروز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران، هنگام بازگشت از سفر رسمی خود به پکن و دیدار با همتای چینیاش «شی جینپینگ» گفت: «طی چند روز آینده تصمیمی اتخاذ خواهم کرد. ما در این باره گفتوگو کردیم.»
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگاران در هواپیمای مخصوص ریاستجمهوری آمریکا مبنی بر اینکه آیا شی جینپینگ تعهد قاطعی برای فشار بر ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز داده است یا خیر، ادعا کرد: «من هیچ درخواستی برای لطف یا امتیاز نمیکنم، زیرا وقتی درخواست امتیاز میکنی، باید در مقابل، امتیازی هم بدهی.»
ترامپ با اشاره به اینکه چین بخش عمدهای از نفت خود را از خلیج فارس تامین میکند، افزود بر این باور است که رئیسجمهور چین تمایل دارد این تنگه را باز ببیند؛ در حالی که مدعی شد آمریکا «چیزی از آنجا دریافت نمیکند و ما نیازی به آن نداریم.»
شایان ذکر است که در اوایل ماه مه جاری، چین به پالایشگاههای نفت خود که از تهران نفت خام خریداری میکنند، دستور داد از تحریمهای آمریکا علیه نفت ایران تبعیت و آنها را اجرا نکنند.
در همین راستا، وزارت تجارت چین در مصوبهای تأکید کرد که این تحریمها «نباید به رسمیت شناخته شوند، اجرا شوند یا مورد تبعیت قرار گیرند» و آنها را اقداماتی یکجانبه دانست که فاقد هرگونه مبنا در قوانین بینالمللی هستند.
به گزارش شبکه «سیانان»، وزارت تجارت چین برای نخستین بار به قانونی مصوب سال ۲۰۲۱ استناد کرد که از منافع چین در برابر قوانین یا اقدامات خارجی محافظت میکند.
واشنگتن پیش از این پنج پالایشگاه چینی را تحریم کرده بود که آخرین مورد آن در اواخر آوریل گذشته، یکی از بزرگترین مشتریان ایران یعنی شرکت پتروشیمی «هنگلی» (Hengli) را که میلیاردها دلار نفت خام خریداری کرده بود، هدف قرار داد که البته با ایستادگی چین این تحریمها بیفایده شد.
منبع: المیادین