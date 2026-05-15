ترامپ در راه بازگشت از چین اعلام کرد به دلیل ناآرامی‌های بازار نفت، در حال بررسی لغو تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که در سایه تداوم جنگ و ناآرامی‌ها در بازار‌های جهانی نفت، در حال بررسی لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه آن دسته از شرکت‌های چینی است که از ایران نفت خریداری می‌کنند.

ترامپ امروز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، هنگام بازگشت از سفر رسمی خود به پکن و دیدار با همتای چینی‌اش «شی جین‌پینگ» گفت: «طی چند روز آینده تصمیمی اتخاذ خواهم کرد. ما در این باره گفت‌و‌گو کردیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگاران در هواپیمای مخصوص ریاست‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه آیا شی جین‌پینگ تعهد قاطعی برای فشار بر ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز داده است یا خیر، ادعا کرد: «من هیچ درخواستی برای لطف یا امتیاز نمی‌کنم، زیرا وقتی درخواست امتیاز می‌کنی، باید در مقابل، امتیازی هم بدهی.»

ترامپ با اشاره به اینکه چین بخش عمده‌ای از نفت خود را از خلیج فارس تامین می‌کند، افزود بر این باور است که رئیس‌جمهور چین تمایل دارد این تنگه را باز ببیند؛ در حالی که مدعی شد آمریکا «چیزی از آنجا دریافت نمی‌کند و ما نیازی به آن نداریم.»

شایان ذکر است که در اوایل ماه مه جاری، چین به پالایشگاه‌های نفت خود که از تهران نفت خام خریداری می‌کنند، دستور داد از تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران تبعیت و آنها را اجرا نکنند.

در همین راستا، وزارت تجارت چین در مصوبه‌ای تأکید کرد که این تحریم‌ها «نباید به رسمیت شناخته شوند، اجرا شوند یا مورد تبعیت قرار گیرند» و آنها را اقداماتی یک‌جانبه دانست که فاقد هرگونه مبنا در قوانین بین‌المللی هستند.

به گزارش شبکه «سی‌ان‌ان»، وزارت تجارت چین برای نخستین بار به قانونی مصوب سال ۲۰۲۱ استناد کرد که از منافع چین در برابر قوانین یا اقدامات خارجی محافظت می‌کند.

واشنگتن پیش از این پنج پالایشگاه چینی را تحریم کرده بود که آخرین مورد آن در اواخر آوریل گذشته، یکی از بزرگ‌ترین مشتریان ایران یعنی شرکت پتروشیمی «هنگلی» (Hengli) را که میلیارد‌ها دلار نفت خام خریداری کرده بود، هدف قرار داد که البته با ایستادگی چین این تحریم‌ها بی‌فایده شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: تحریم چین ، نفت ایران ، چین و آمریکا
خبرهای مرتبط
ترامپ چین را ترک کرد
هیئت آمریکایی با اقلامی که در چین به آنها داده شده بود چه کردند؟
چین پس از سفر ترامپ موضع خود را در قبال ایران تغییر داده است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلا بشنو باور نکن تا بعدا
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نشانه دیگری از شکست ترامپ. ترامپ پرستان در چه حالی هستید؟
۱۲
۵
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ