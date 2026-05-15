باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران که هماکنون در کشور قزاقستان حضور دارد، در ادامه بازیهای خود در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (جمعه ۲۵ اردیبهشت) رو در روی قرقیزستان قرار گرفت و با ارائه نمایشی قابل قبول، ۴۴-۱۶ حریف خود را از پیش رو برداشت.
با این پیروزی ملیپوشان کشورمان به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کردند و باید در ادامه رقابت ها مقابل یکی از قدرت های برتر آسیا بایستند.
تیم هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران باید در مرحله نیمهنهایی، پسفردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) با برنده دیدار قزاقستان و چین مسابقه بدهد.