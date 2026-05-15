باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر صالحی در پیامی به مناسبت ۲۵ اردیبهشتماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، این روز را فرصتی برای بازاندیشی در شالودههای هویت ملی و فرهنگی ایرانزمین دانست و بر نقش شاهنامه در جاودانگی زبان فارسی تأکید کرد.
وی در این پیام که با بیت «به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد» آغاز میشود، آورده است: بیستوپنجم اردیبهشتماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، فرصتی گرانمایه برای بازاندیشی در شالودههای هویت ملی و فرهنگی ایرانزمین است. در این روز، یاد و نام سرایندهای را گرامی میداریم که با آفرینش شاهنامه، نهتنها حماسهای بیبدیل در ادبیات جهان پدید آورد، بلکه روح زبان فارسی را در کالبد تاریخ این سرزمین جاودانه ساخت. حکیم فردوسی، وجدان بیدار ایران و نگهبان خاموش اما استوار هویتی است که از پس قرنها فراز و فرود، همچنان زنده و الهامبخش باقی مانده است.
صالحی افزود: زبان فارسی، تنها ابزاری برای گفتوگو نیست؛ این زبان، ظرف تمدنی و گنجینه حکمت، عرفان، دادگری و مهرورزی ملتی است که تار و پود فرهنگ خود را با تار و پود این زبان درهم بافته است. فردوسی با بینشی حکیمانه دریافت که پاسداری از این زبان، پاسداری از کیان ایران است و از همین رو، سیسال رنج برد تا «عجم را زنده کرد» و درختی را آبیاری نمود که میوهاش بالندگی فرهنگی ایران در هزارههای پس از خود شد. امروز، زبان فارسی نه فقط میراث ایرانیان، که میراث مشترک حوزهای گسترده از جهان است و وظیفه ما در برابر آن، وظیفهای تاریخی و تمدنی است.
وی ادامه داد: بنیاد ایرانشناسی، بهعنوان نهادی که رسالت شناخت همهجانبه ایران و فرهنگ ایرانی را بر دوش میکشد، ۲۵ اردیبهشت را تنها یک مناسبت تقویمی نمیداند، بلکه آن را نماد پیمان دوباره با ریشههای هویتی خویش تلقی میکند. این بنیاد بر آن است تا با پژوهشهای بنیادین، گسترش آموزشهای ایرانشناختی و پاسداشت مفاخر ملی، جایگاه زبان فارسی را بهعنوان ستون فقرات وحدت ملی و سرمایه اصلی گفتوگوی فرهنگی با جهان، پاس بدارد و تقویت کند. ما بر این باوریم که هر واژه فارسی، چراغی است که در مسیر شناخت ایران فراسوی مرزها میدرخشد و هر بیت شاهنامه، درسنامهای برای خردورزی، آزادگی و میهندوستی است.
در خاتمه پیام رئیس بنیاد ایران شناسی آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از همه هموطنان عزیز، استادان، پژوهشگران، شاعران و دوستداران زبان فارسی میخواهم که با همتی بلند، حراست از این گنجینه کهن را نه یک تکلیف اداری، که عشقی آگاهانه و مسئولیتی همگانی بدانند. بیاییم با خوانش شاهنامه و ترویج زبان شیرین فارسی در میان نسل جوان، سهم خود را در زندهنگهداشتن میراث جاودان فردوسی بزرگ ادا کنیم. باشد که به یاری خداوند جان و خرد، زبان فارسی همچنان رودی خروشان در بستر تمدن بشری جاری بماند و بنیاد ایرانشناسی بتواند سهمی شایسته در این راه پرافتخار ایفا نماید.