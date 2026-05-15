به گفته مشاور وزیر ارتباطات، ایران در مسیر گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی نوین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری و نوآوری اجتماعی داده محور با اشاره به اینکه شکل گیری ستاد ساماندهی راهبری فضای مجازی چه نقشی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال دارد توضیحاتی ارائه کرد.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی نوین، از راهبرد جدید دولت برای پیوند میان «نوآوری اجتماعی» و «حکمرانی داده‌محور» خبر داد. وی با اشاره به تصمیم راهبردی ریاست جمهوری در ایجاد ساختار‌های ویژه برای تسریع در امور دیجیتال، تأکید کرد که تمرکز اصلی بر توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر حل مسائل اجتماعی از طریق فناوری و استفاده از ظرفیت‌های کلان‌داده‌ها (Big Data) برای سیاست‌گذاری دقیق خواهد بود.

او در ادامه با تبیین نقش ساختار‌های تازه ایجاد شده، اظهار داشت: تشخیص هوشمندانه ریاست جمهوری در ایجاد نقش‌های ویژه، با هدف ایجاد شتاب در پیگیری امور دیجیتال صورت گرفته است. این ساختار‌ها در کنار شورای فضای مجازی، به عنوان بازوان اجرایی برای تدقیق نیاز‌های واقعی مردم و طراحی راهکار‌های تسهیل‌گر، عمل خواهند کرد تا پاسخگویی دولت به خواسته‌های جامعه با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد.

مشاور وزیر ارتباطات در بخش دوم سخنان خود به مفهوم «نوآوری اجتماعی» پرداخت و آن را برخلاف تصور عمومی، فراتر از حوزه‌های صرفاً صنعتی دانست. وی افزود: «ما در وزارت ارتباطات به دنبال توسعه اکوسیستم کسب‌وکار‌های نوآور اجتماعی هستیم؛ مدل‌هایی که می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری، چالش‌های پیچیده اجتماعی را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کنند. ضرورت اصلی، عبور از نگاه تک‌بعدی و توجه به شیوه‌ی بیزینس‌مدل‌های اجتماعی است که مستقیماً بر بهبود کیفیت زندگی جامعه اثر می‌گذارند.

در نهایت، وی با اشاره به تحول در شیوه تصمیم‌گیری در عصر دیجیتال، بر اهمیت «حکمرانی داده‌محور» تأکید کرد. در گذشته، دستیابی به داده‌های اجتماعی نیازمند پیمایش‌های طولانی‌مدت بود، اما امروز با ظهور کلان‌داده‌ها در شبکه‌های اجتماعی، ما در هر ثانیه با حجم عظیمی از اطلاعات رو‌به‌رو هستیم. تحلیل دقیق این داده‌ها، هم برای بخش خصوصی جهت بهبود فروش و کسب درآمد، و هم برای بخش حاکمیتی جهت طراحی سیاست‌های دقیق‌تر و حکمرانی بهتر، حیاتی است. هدف نهایی ما، ایجاد پیوندی ناگسستنی میان حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده است.