باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت.

در حالی که سرمایه‌گذاران بر دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، تمرکز دارند، افزایش قیمت انرژی نگرانی‌ها در مورد بالا ماندن نرخ تورم و نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر را تشدید کرده است.

تا ساعت ۰۲:۰۵ به وقت گرینویچ، قیمت طلا برای چهارمین جلسه متوالی به کاهش خود ادامه داد و با ۰.۸ درصد کاهش به ۴۶۱۳.۱۹ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح آن از ۶ مه است.

طلا از ابتدای هفته ۲.۱ درصد کاهش یافته است و معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با ۱.۴ درصد کاهش به ۴۶۱۹ دلار رسید.

دلار در حال افزایش است

ارزش دلار از ابتدای هفته بیش از ۱ درصد افزایش یافته و این امر طلا را که به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارز‌ها گران‌تر کرده است.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «طلا از همه طرف تحت فشار است. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را به اوج خود رسانده، بازده اوراق قرضه و دلار را افزایش داده و این فلز گرانبها را قربانی بدشانسی تردید‌های جدید بازار در مورد کاهش نرخ بهره کرده است.»

بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود در تقریبا یک سال گذشته رسید و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داد.

قیمت نفت خام برنت این هفته با ۵.۵ درصد افزایش به بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید، زیرا درگیری با ایران ادامه یافت و تنگه هرمز تا حد زیادی بسته ماند.

از زمان شروع جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، قیمت طلا حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و قیمت انرژی نیز افزایش یافته است که این امر به ترس از تورم دامن زده و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا را افزایش داده است.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره با ۳.۱ درصد کاهش به ۸۰.۹۳ دلار در هر اونس در معاملات نقدی رسید، پلاتین با ۱.۷ درصد کاهش به ۲۰۲۱.۷۵ دلار و پالادیوم با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۴۲۳.۷۵ دلار در هر اونس رسید.

منبع: المیادین