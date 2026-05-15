قیمت طلا جهانی امروز جمعه پایین‌ترین سطح خود در یک هفته گذشته را درپی افزایش قیمت انرژی و دلار، ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت.

در حالی که سرمایه‌گذاران بر دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، تمرکز دارند، افزایش قیمت انرژی نگرانی‌ها در مورد بالا ماندن نرخ تورم و نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر را تشدید کرده است.

تا ساعت ۰۲:۰۵ به وقت گرینویچ، قیمت طلا برای چهارمین جلسه متوالی به کاهش خود ادامه داد و با ۰.۸ درصد کاهش به ۴۶۱۳.۱۹ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح آن از ۶ مه است.

طلا از ابتدای هفته ۲.۱ درصد کاهش یافته است و معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با ۱.۴ درصد کاهش به ۴۶۱۹ دلار رسید.

دلار در حال افزایش است

ارزش دلار از ابتدای هفته بیش از ۱ درصد افزایش یافته و این امر طلا را که به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارز‌ها گران‌تر کرده است.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «طلا از همه طرف تحت فشار است. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را به اوج خود رسانده، بازده اوراق قرضه و دلار را افزایش داده و این فلز گرانبها را قربانی بدشانسی تردید‌های جدید بازار در مورد کاهش نرخ بهره کرده است.»

بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود در تقریبا یک سال گذشته رسید و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داد.

قیمت نفت خام برنت این هفته با ۵.۵ درصد افزایش به بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید، زیرا درگیری با ایران ادامه یافت و تنگه هرمز تا حد زیادی بسته ماند.

از زمان شروع جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، قیمت طلا حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و قیمت انرژی نیز افزایش یافته است که این امر به ترس از تورم دامن زده و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا را افزایش داده است.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره با ۳.۱ درصد کاهش به ۸۰.۹۳ دلار در هر اونس در معاملات نقدی رسید، پلاتین با ۱.۷ درصد کاهش به ۲۰۲۱.۷۵ دلار و پالادیوم با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۴۲۳.۷۵ دلار در هر اونس رسید.

منبع: المیادین

برچسب ها: طلای جهانی ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
جهش قیمت طلای جهانی در پی سقوط دلار
کاهش قیمت جهانی طلا در سایه تداوم انسداد تنگه هرمز
تسریع روند بازگرداندن ذخایر طلای هند از خارج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اين قیمت طلا جهانی نیست برای ایران فعلا نرخ طلا ایران با جهان فرخ داره
۰
۸
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ