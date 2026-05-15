وزارت جهاد کشاورزی سقف ارزی برخی کالا‌های اساسی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای دعوتنامه شماره ۱۷۷۶۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و اخذ نظر تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه، سقف ارزی انواع برنج، کنجاله‌ها و دانه‌های روغنی بر حسب مبادی متفاوت به شرح جدول زیر اعلام می‌گـردد.

در این بخشنامه سقف ارزی هر تن دانه سویا بسته به مبدا ۵۲۰ و ۵۵۰ یورو اعلام شده است. سقف ارزی کنجاله نیز بسته به مبدا کالا از ۴۷۰ تا ۵۰۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده است. سقف ارزی کنجاله افتاب گردان ۳۳۰ یورو اعلام گردیده است.

در این ابلاغیه آمده است، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گـردد که در سامانه موضـوعه قیمت اعلامی جدید مبنـای ثبت سفارش قرار گیـرد. مقـرر گردید ملاک بررسی ارزش مربوط به ثبت سفارش واردات مباشرین و شرکت‌های دولتی، تاریخ صـدور کـد مجوز مـوردی باشد.

مقـرر گردید افزایش مهلت اصلاح قیمت با توجه به شـرایط اضطـرار و نوسانات قیمت جهانی، به منظور تامین کالا‌های اساسی و ضـروری از یک ماه به دو ماه تغییـر یابد.

ابلاغ سقف ارزی واردات برخی کالا‌های اساسی

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

