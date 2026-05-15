باشگاه خبرنگاران جوان _ آیین یادواره «نخلهای کوچک بلند» به مناسبت هفته هلالاحمر با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان، امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در گلزار شهدای دانشآموز میناب برگزار شد.
در این مراسم، گروه سرود «ولایت میناب» متشکل از دانشآموزان پسر و دختر با اجرای سرود «مینو گلستون بودن» به مقام والای شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه ادای احترام کردند.
اجرای این سرود با مضامین ایثار، معنویت و پاسداشت فرهنگ شهادت، فضای مراسم را دلنشین و اثرگذار کرد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
گروه سرود «ولایت میناب» با اجرای هماهنگ و پرنشاط خود یکی از بخشهای هنری شاخص این آیین بود؛ آیینی که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و ترویج فرهنگ نوعدوستی و ایثار برگزار شد.
منبع :هلال احمر هرمزگان