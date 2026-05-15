گروه سرود «ولایت میناب» در آیین یادواره «نخل‌های کوچک بلند» به مناسبت هفته هلال‌احمر در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب، با اجرای سرود «مینو گلستون بودن» فضای مراسم را آکنده از معنویت و یاد شهدای دانش‌آموز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ آیین یادواره «نخل‌های کوچک بلند» به مناسبت هفته هلال‌احمر با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب برگزار شد.

در این مراسم، گروه سرود «ولایت میناب» متشکل از دانش‌آموزان پسر و دختر با اجرای سرود «مینو گلستون بودن» به مقام والای شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه ادای احترام کردند.

اجرای این سرود با مضامین ایثار، معنویت و پاسداشت فرهنگ شهادت، فضای مراسم را دلنشین و اثرگذار کرد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

گروه سرود «ولایت میناب» با اجرای هماهنگ و پرنشاط خود یکی از بخش‌های هنری شاخص این آیین بود؛ آیینی که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و ایثار برگزار شد.

منبع :هلال احمر هرمزگان 

برچسب ها: هلال احمر ، هرمزگان ، گلزارشهدا ، میناب ، شهدا ، دانش آموز
۳۵۱ تن کودشیمیایی احتکار شده در محدوده اسکله شهید رجایی بندرعباس کشف شد
