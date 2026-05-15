باشگاه خبرنگاران جوان _ مختار سلحشور در حاشیه برگزاری ویژهبرنامه «نخلهای کوچک بلند» ضمن تبریک هفته هلالاحمر به امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و کارکنان این جمعیت، اظهار کرد: به مناسبت هفته هلالاحمر برنامهای برای پاسداشت شهدای مدرسه شجره طیبه و شهدای مظلوم میناب برگزار شد تا یاد و خاطره این عزیزان گرامی داشته شود.
وی افزود: یاد شهدای عزیز میناب برای خانواده بزرگ جمعیت هلالاحمر هرمزگان جاودانه خواهد ماند و ما همواره قدردان ایثار و جانفشانیهای آنان هستیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان با قدردانی از تلاشهای امدادگران و نجاتگران این جمعیت گفت: امدادگران و نیروهای داوطلب هلالاحمر هرمزگان همواره در سختترین شرایط در کنار مردم حضور داشته و با روحیه ایثار و فداکاری به مردم خدمترسانی میکنند.
سلحشور تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر هرمزگان در کنار خانوادههای معظم شهدا و مردم شریف میناب خواهد ماند و در همه مشکلات و حوادث، با تمام توان برای کاهش آلام مردم و ارائه خدمات امدادی و حمایتی تلاش خواهد کرد.
منبع :هلال احمر هرمزگان