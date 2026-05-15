باشگاه خبرنگاران جوان _ نشست مشترکی با حضور مدیرعامل این شرکت، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با هدف هماهنگی برای اجرای طرحهای مدیریت بار مصرفی برق صنایع برگزار شد.
در این نشست، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف در بخش صنعت گفت: بر اساس برنامه اعلامی، صنایع از روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه موظف هستند در یک روز کاری از هفته، مصرف برق خود را تا ۹۰ درصد کاهش دهند.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در شرایط افزایش بار شبکه، افزود: همکاری صنایع در اجرای این طرحها نقش مهمی در پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار برای مشترکان خواهد داشت.
ساعدپناه همچنین بر ضرورت تکمیل فرآیند هوشمندسازی لوازم اندازهگیری مشترکان صنعتی تأکید کرد و گفت: این اقدام با اولویت صنایع دیماندی ولتاژ اولیه داخل شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این نشست، موانع و چالشهای موجود در مسیر اجرای طرحهای مدیریت بار صنایع مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای اجرای مؤثر این برنامهها تأکید شد.
منبع روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان