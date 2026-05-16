معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:از مجموع ۱۴۱ هزار واحد در حال اجرای نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید، برای ۱۳۶ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده و نزدیک به ۱۱۸ هزار واحد نیز دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در  خصوص آخرین روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن از مجموعه ۸۵۰ هزار واحد در شهرهای جدید در حال اجراست و عملیات اجرایی این واحدها در شهرهای مختلف و در سطح استان‌های کشور در جریان است.

وی افزود: آنچه برای وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اولویت قرار دارد، پیگیری مستمر فرایندهای اجرایی این طرح‌هاست؛ موضوعی که با تاکیدات وزیر راه و شهرسازی و در قالب شورای مسکن به‌صورت هفتگی در وزارتخانه بررسی می‌شود.

ملکی ادامه داد: در این جلسات، فرایندهای مختلف اجرای پروژه‌ها از جمله تامین زمین، صدور پروانه ساختمانی، انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و همچنین روند پیشرفت فیزیکی واحدها از مرحله فونداسیون تا نازک‌کاری به‌صورت مستمر در استان‌ها و شهرهای جدید رصد و ارزیابی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعیین تکلیف اراضی از اولویت‌های اصلی این طرح بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه تامین زمین و با تعاملات صورت‌گرفته با دستگاه‌های مرتبط، مشکل خاصی در شهرهای جدید وجود ندارد.

وی همچنین درباره وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: در حال حاضر، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهرهای جدید به ۱۳۶ هزار واحد رسیده که این عدد معادل حدود ۹۶ درصد از کل واحدهای نهضت ملی مسکن در حال اجرای این مناطق است.

ملکی در ادامه با اشاره به پیشرفت حاصل‌شده در حوزه مشارکت مدنی با شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: با برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران عامل بانک‌های کشور، روند انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی شتاب گرفته است. به‌طوری‌که در شهریورماه سال ۱۴۰۳، حدود ۷۶ هزار واحد از مجموع ۱۴۱ هزار واحد موفق به دریافت مشارکت مدنی شده بودند، اما این عدد امروز به نزدیک ۱۱۸ هزار واحد رسیده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس، حدود ۸۳ درصد از کل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب و تعامل بین‌بخشی میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و شبکه بانکی کشور است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما 5 ساله پول دادیم. الان 500 میلیون واریز کردیم. بزرگترین اشتنباه رو کردیم. اگه اون زمان هرچیزی باهاش خریده بودیم الان میشد با فروشش خانه خرید.وقتی توان ساخت ندارین چرا مردم رو الکی دل خوش می کنین.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مسکن ملی چابهار فقط ی شرکت تحویل داده لطفاً ورود کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
قرارداد مشارکتی چی هست؟ من برای مسکن ملی تا الان یعنی در عرض ۳ سال ۴۰۰ میلیون تومان دادم اگه اون ۴۰۰ تومنو دلار خریده بودم حالا خیلی راحت با دلارهام میتونستم خونه بخرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام من فاز ۲ استان کرمانشاه هستم متاسفانه این ۶ساله پول ازما میگیرن ولی هنوز خبری از مسکن ملی نیست و ما همچنان با درد مستاجری و قیمت نجومی اجاره خانه دست و پنجه نرم میکنیم
Iran (Islamic Republic of)
مهدی کارگر
۱۲:۳۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
من از خمین پیام میدم
چند ساله که داریم هر دو سه ماه ۴۰_50 میلیون میریزیم به حساب بنیاد مسکن برای یه واحد ساختمون اقدام ملی مسکن اما خبری از تحویل نیست ،این ساختمونها فاز دومش در آخرین مراحل الان ۶ ماهه متوقف شده در صورتی که در عرض چند هفته میشه تحویل داد
صدای اعتراض ما هم به جایی نمیرسه
Iran (Islamic Republic of)
رمضانی
۱۲:۲۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
در باره ی پروژه ی اقدام ملی مسکن در شهر خمین هم گزارشی تهیه کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خانم وزیر بیش از ۵ سال هست در طرح مسکن ملی ثبت نام کردم پول اولیه هم دادم دریغ از هیچ. پیگیری کنید.
استان همدان شهرستان تویسرکان
