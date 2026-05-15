باشگاه خبرنگاران جوان - معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که روند بازگرداندن ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ پاکستانی که پس از توقیف کشتی آنان توسط آمریکا در آب‌های سنگاپور بسر می‌بردند، موفق بوده و همه آنان امروز از تایلند به اسلام‌آباد منتقل می‌شوند.

سناتور «محمد اسحاق دار» دقایقی قبل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خوشحالم که اعلام کنم در بازگرداندن ۱۱ تبعه پاکستانی به همراه ۲۰ تبعه کشور برادرمان ایران که پس از توقیف کشتی آنان در آب‌های آزاد توسط ایالات متحده در سواحل سنگاپور بسر می‌بردند، موفق بوده‌ایم.

اسحاق دار ضمن قدردانی از همکاری مسوولان دولت سنگاپور و تایلند، خطاب به دکتر عباس عراقچی همتای ایرانی خود نوشت: از برادرم آقای عراقچی به خاطر اعتماد به پاکستان برای بازگرداندن برادران ایرانی‌مان تشکر می‌کنم.

وی افزود: همه افراد در سلامت و روحیه خوبی هستند. آنان از سنگاپور به بانکوک رسیده‌اند و سوار پروازی شده‌اند که قرار است امشب به اسلام آباد برسد.

وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: سپس بازگشت برادران ایرانی ما به وطنشان تسهیل خواهد شد.

هفته گذشته وزیر امور خارجه پاکستان ضمن رایزنی تلفنی با همتایان ایرانی و سنگاپوری خود اعلام کرد که آمریکا با آزادی تعدادی از ملوان ایرانی و پاکستانی در سواحل سنگاپور موافقت کرده و پاکستان بازگرداندن آنان را تسهیل خواهد کرد.