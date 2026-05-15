پاکستان از موفقیت‌آمیز بودن روند بازگرداندن ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ پاکستانی که پس از توقیف کشتی‌شان توسط آمریکا در سواحل سنگاپور به‌سر می‌بردند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که روند بازگرداندن ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ پاکستانی که پس از توقیف کشتی آنان توسط آمریکا در آب‌های سنگاپور بسر می‌بردند، موفق بوده و همه آنان امروز از تایلند به اسلام‌آباد منتقل می‌شوند.

سناتور «محمد اسحاق دار» دقایقی قبل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خوشحالم که اعلام کنم در بازگرداندن ۱۱ تبعه پاکستانی به همراه ۲۰ تبعه کشور برادرمان ایران که پس از توقیف کشتی آنان در آب‌های آزاد توسط ایالات متحده در سواحل سنگاپور بسر می‌بردند، موفق بوده‌ایم.

اسحاق دار ضمن قدردانی از همکاری مسوولان دولت سنگاپور و تایلند، خطاب به دکتر عباس عراقچی همتای ایرانی خود نوشت: از برادرم آقای عراقچی به خاطر اعتماد به پاکستان برای بازگرداندن برادران ایرانی‌مان تشکر می‌کنم.

وی افزود: همه افراد در سلامت و روحیه خوبی هستند. آنان از سنگاپور به بانکوک رسیده‌اند و سوار پروازی شده‌اند که قرار است امشب به اسلام آباد برسد.

وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: سپس بازگشت برادران ایرانی ما به وطنشان تسهیل خواهد شد.

هفته گذشته وزیر امور خارجه پاکستان ضمن رایزنی تلفنی با همتایان ایرانی و سنگاپوری خود اعلام کرد که آمریکا با آزادی تعدادی از ملوان ایرانی و پاکستانی در سواحل سنگاپور موافقت کرده و پاکستان بازگرداندن آنان را تسهیل خواهد کرد.

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، وزیر خارجه پاکستان ، ملوانان ایرانی
خبرهای مرتبط
پاکستان ادعای حضور هواپیما‌های ایرانی در نورخان را رد کرد
خدمه کشتی «توسکا» امروز تحویل مقامات ایرانی خواهند شد
پاکستان آماده تسهیل بازگشت ملوانان ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید با قلدری آمریکا مقابله به مثل بشود تا راهزنی دریایی را ترک کنند
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
وضعیت کشتی درچه حال؟؟؟
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
الهییییییی شکر که ایران عزیزوم قابل اعتماد همه کشورها هست در منطقه 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
۱۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Yjc
۲۱:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو از چه ارگانی حقوق میگیری که ای حرفا میزنی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا. اخه.
۰
۱۴
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ